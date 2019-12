Stellenangebot Position:

Vertriebsmitarbeiter (m/w/d) Region:

Nordrhein-Westfalen Klassifizierung:

Vertrieb Anstellungsart: Vollzeit Stellenbeschreibung: Wir suchen SIE zur Verstärkung unseres Teams!



Ihr Aufgabenbereich umfasst:



- Die Betreuung unserer Stammkunden aus der Wohnungswirtschaft

- Die Beratung und Angebotserstellung im Bereich Fenster und Türen

- Den Vertrieb unseres Produktsortiments (Fenster, Haustüren, Vordächer etc.)



Sie bringen mit:



- Eine positive Ausstrahlung

- Erfahrung im Vertrieb (im Innendienst und/oder Außendienst)

- Technisches Verständnis

- Freude am Umgang mit Menschen



Wir bieten Ihnen:



- Ein attraktives Gehalt

- Eine sehr gute Arbeitsatmosphäre

- Einen Dienstwagen mit privater Nutzung (1 % Regel)

- Einen sicheren und interessanten Arbeitsplatz in Vollzeit Unternehmensprofil: Die Firma KREMER ist ein mittelständisches Familienunternehmen, das im Jahr 1877 gegründet worden ist und mittlerweile in vierter Generation geführt wird. Vom Standort Gelsenkirchen aus bedienen wir private Bauherren, Architekten sowie Kunden aus der Wohnungswirtschaft. Unser Produktsortiment besteht aus Fenstern aus Kunststoff und Aluminium, Türen, Fassaden, Schaufenstern, Vordächern, Sonnenschutz und Brand-und Rauchschutztüren.

Die Lieferung und Montage unserer Bauelemente erfolgt im gesamten Bundesgebiet.



Kontaktadresse: Karl Kremer GmbH & Co KG Herr Karl-Philip Tengelmann Lockhofstraße 3 45881 Gelsenkirchen Telefon: 0209408010 e-Mail: k.tengelmann@kremer-metallbau.de Internet: www.kremer-metallbau.de