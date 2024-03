Einheitliche Fassadenoptik (03/19/2024 12:44:40 PM) Neue Schiebetüren komplettieren Solarlux Portfolio



Um Bauleuten eine durchgehend einheitliche Gestaltung ihrer Wintergärten und Eigenheime – auch im Mehrfamilienhaus – anbieten zu können, präsentierte Solarlux auf der diesjährigen Fensterbau Frontale die Schiebetüren Ecoline S und Highline S, kombiniert mit dem Wintergarten-Dachsystem SDL Akzent plus. Die neuen Bauelemente besitzen die gleichen schmalen Profilansichten wie die Glas-Faltwand-Systeme Ecoline und Highline und sorgen so für eine durchgehend homogene Fassadenoptik. Dazu werden komplizierte Abstimmungsprozesse mit anderen Herstellern vermieden, was Zeit und Kosten einspart.



Verantwortlich für die homogene Fassadenoptik ist das durchgängige Design der Aluminium-Profilsysteme Highline und Ecoline: Beide Baureihen bieten einheitliche Profilansichten. Mit nur 55 mm ist bei den Schiebetüren die Ansichtsbreite im Flügelstoß schmal und die Stulp-Profilleisten kommen ohne sichtbare Verschraubungen aus. Zusätzlich wurde viel Wert auf eine einheitliche Linie der Glasebenen gelegt: Werden die neuen Schiebetüren mit Glas-Faltwänden und Fenstern der gleichnamigen Baureihe kombiniert, sind ihre Glaskanten – trotz unterschiedlicher Funktionalität – kaum versetzt zueinander.









Um die Möglichkeiten einer durchgängigen Gebäudehülle noch umfangreicher zu gestalten, wurden die Glas-Faltwand-Systeme Ecoline und Highline um die Schiebetüren Ecoline S und Highline S ergänzt.



Bildnachweis: Alek Pluta für Solarlux GmbH Eine Profilfamilie, zahlreiche Möglichkeiten

Sowohl die Schiebetür Ecoline S als auch die Highline S können mit ein-, zwei- oder dreispurigen Blendrahmen ausgeführt werden. Ebenfalls bieten beide Systeme eine barrierefreie Bodenschiene mit integrierter Entwässerung. Als Anschlussprofile stehen drei Varianten zur Verfügung, darunter auch eine mit Rampe. Alle Anschlussprofile ermöglichen eine problemlose Angleichung an das Boden-Niveau und sorgen für ebene, mit der DIN 18040 „Barrierefreies Bauen“ konforme Übergänge. Bei der Schiebetür Ecoline liegt die maximale Elementgröße (Breite x Höhe) bei 2.700 x 2.500 mm, bei der Highline S sind es 3.200 x 2.800 mm.



Eigenentwicklung mit Know-how

Beide Schiebetüren sind Eigenentwicklungen von Solarlux, in welche Systemkomponenten anderer Fenster- und Fassadensysteme eingeflossen sind. Dazu zählen zum Beispiel der multifunktionale Isoliersteg „Bionic TURTLE“ aus glasfaserverstärktem Polyamid und die lastabtragenden, thermisch getrennten Montageplättchen. Beides sind Komponenten, die sich bereits bei den Glas-Faltwänden des Herstellers bewährt haben und für eine gute Wärmedämmung sorgen. In Zahlen bedeutet das: Die Schiebetür Ecoline S erreicht einen Uw-Wert von ≥ 1,4 W/m²K, bei der Highline S liegt dieser bei ≥ 0,9 W/m²K.



Darüber hinaus stammt die umfangreiche Expertise der Edelstahl-Laufwagen aus der erprobten cero-Schiebefenster-Familie. Dabei laufen kugelgelagerte, taillierte Edelstahlrollen leichtgängig auf einer formoptimierten Edelstahlschiene, wodurch sich eine optimale Lastabtragung gerade auch bei hohen Flügelgewichten ergibt. Die zentrische Führung des Schiebeflügels verringert die Reibkräfte zusätzlich, so dass auch im Dauerbetrieb eine wartungsarme und verschleißfreie Bedienung entsteht.



Als alleiniger Systemgeber und Hersteller aller Bauelemente der Aluminium-Profilsysteme Highline und Ecoline – Glas-Faltwände, Fenster und Schiebetüren – erfüllt Solarlux nicht nur beim durchgängigen Design höchste Qualitätsansprüche, sondern auch bei den Produkteigenschaften, dem Bedienkomfort und der Montagefreundlichkeit.





