"OZONFREUNDLICHER" SPRÜHPRIMER (11/23/2020 02:11:17 PM) ISO-Chemie hat auch in Sachen Primer eine neue umweltfreundliche Variante mit ausgezeichneter Haftfähigkeit ins Programm aufgenommen. Wie der Produktname ISO-TOP SPRAY PRIMER schon sagt, handelt es sich hierbei um einen Haftvermittler zum Aufsprühen.



Der auf synthetischem Kautschuk basierende Sprühprimer wurde speziell zur Vorbereitung von Haftflächen für Fensteranschlussfolien, Fugendichtbändern sowie Multifunktionsfugendichtbändern entwickelt. Dabei besitzt ISO-TOP SPRAY PRIMER eine sehr gute Anfangshaftung, ist schnell trocknend, einfach zu verarbeiten und stellt schnell einen sicheren Haftgrund her. Er kann auf Untergründen wie Holz, Metall, steifen Kunststoffen, Gummi, Kork und anderen üblichen Baustoffen universell eingesetzt werden.



Hauptvorteil von ISO-TOP SPRAY PRIMER ist, dass der Arbeitsschritt des Streichens mit zusätzlichem Werkzeug entfällt und sich der ergiebige Primer gleichmäßig dünn auftragen lässt. Sehr praktisch ist, dass die 500 ml Spraydose mit einem schwenkbaren Düsenkopf ausgestattet ist, was ein einhändiges Verarbeiten auch über Kopf ermöglicht. Positiv zu vermerken ist auch, dass der neue Primer keine chlorierten oder fluorierten Verbindungen enthält und somit unschädlich für die Ozonschicht ist.



Mehr Informationen finden Sie auf der Website von ISO-Chemie unter www.iso-chemie.de.









Bild: ISO-Chemie GmbH



© 2020 ISO-Chemie GmbH Weitere Informationen: