Unsichtbarer Wächter zur Urlaubszeit: (07/08/2021 09:16:42 AM) Funk-Fenstersensor senso secure von SIEGENIA

Verdeckt liegende Zustandsüberwachung für smarte Sicherheit



Der Sommer ist da, und die Urlaubszeit hat begonnen. Am entspanntesten sind die Tage in der Ferne, wenn das Zuhause vor ungebetenen Gästen geschützt ist. Ergänzend zu einbruchhemmenden Fenstern und Türen bietet diese innovative Lösung von SIEGENIA smarte Sicherheit pur: Verdeckt liegend in das Fensterprofil integriert, informiert der Funk-Fenstersensor senso secure zuverlässig über den Öffnungszustand von Fenstern. Das schließt sogar eventuelle Fehlstellungen der Griffe ein. So bleibt kein Fenster versehentlich offen stehen oder nur angelehnt. Ob alle Fenster sicher sind, verrät ein kurzer Blick auf die Nutzeroberfläche der SIEGENIA Comfort App. Stehen die Anzeigen auf grün, sind sämtliche mit einem Fenstersensor ausgestatteten Elemente verriegelt. Stehen einzelne Anzeigen auf rot, besteht Handlungsbedarf.



Ein Höchstmaß an Sicherheit bietet darüber hinaus der integrierte Vibrationssensor. Erkennt er einen Manipulationsversuch, reagiert er mit einem für den Einbrecher hörbaren Warnton direkt am Fenster. Auch an der SIEGENIA Connect Box, mit deren Hilfe die Fenstersensoren bei der Installation in das Heimnetzwerk eingebunden werden, ertönt ein lautes, abschreckendes Alarmsignal. Ergänzend haben Hauseigentümer die Möglichkeit, sich per Push Notification eine Alarmmeldung auf ein Smartphone senden zu lassen. Der Einbau der Sensoren könnte einfacher nicht sein, denn er erfolgt sowohl kabel- als auch werkzeuglos. Das macht den Funk-Fenstersensor senso secure zu einer idealen Lösung für Neubauten wie auch für die nachträgliche Integration in bereits vorhandene Holz- und Kunststofffenster. Großer Vorteil: Der Fenstersensor senso secure eignet sich zum Einsatz mit den unterschiedlichsten (Pilz-)Zapfenbeschlägen.





Der Funk-Fenstersensor senso secure von SIEGENIA informiert zuverlässig über den Öffnungszustand von Fenstern – Fehlstellungen der Griffe eingeschlossen.





Smarte Sicherheit: Sobald der integrierte Vibrationssensor einen Manipulationsversuch erkennt, reagiert er mit einem Warnton direkt am Fenster und schickt auf Wunsch eine Push Notification auf ein Smartphone.



Bildquelle: SIEGENIA