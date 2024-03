FENSTERBAU FRONTALE 2024 FUHR – Die Welt der Lösungsvielfalt (03/21/2024 01:11:36 PM) Die Lösung steht im Fokus. Unzählige Anwendungen, handfeste Vorteile – FUHR präsentiert die Welt der Lösungsvielfalt.

In diesem Jahr nutzt FUHR das bedeutende Branchenevent FENSTERBAU FRONTALE dazu, sich Besuchern und Interessenten mit einem völlig neuen Messeauftritt zu präsentieren. Der Spezialist und führende Hersteller hochwertiger Verriegelungssysteme setzt damit ein Statement in Richtung Zukunft. Auf über 250 qm erleben Besucher eine inspirierende Lösungsvielfalt an modernen Mehrfachverriegelungs- und Zutrittslösungen für alle Türenwerkstoffe und Konstruktionen. Das Standdesign unterstreicht den hohen Qualitäts- aber auch den Fortschrittsanspruch mit dem FUHR sein Produktportfolio in den vielfältigen Komplett-Programmen kontinuierlich ausgebaut hat. Für Aluminium-, Stahl-, Kunststoff- sowie überfälzte und stumpfe Holztüren werden zahlreiche Erweiterungen präsentiert. Hiermit wird erneut die Attraktivität der bewährten Systemlösungen für eine flexible Anwendungsvielfalt unterstrichen, echte Wettbewerbsvorteile eingeschlossen.



Mit Leistung überzeugen

Andrea Banning, Leitung Marketing ergänzt den Messeauftritt um ein paar Interna: „Das Team um Andreas Fuhr hat sich zum Ziel gesetzt, aus Ideen Erfolge zu machen, um unser Image als Spezialist weiter zu festigen. Das funktioniert nur über Leistungsbeweise. Wir haben deshalb auch den Anspruch, in allen Belangen ein interessanter und leistungsstarker Partner für zukunftsorientierte Schließtechnologie zu sein. Damit möchten wir gleichermaßen Verarbeiten, Händlern und Anwendern nachweisliche Vorteile bieten. Das bedeutet, dass unsere Kunden mit der aktuell präsentierten Lösungsvielfalt zu jeder Zeit, für jede Anforderung immer die passende Lösung finden. Sicher und zuverlässig. Ganz gleich wie der Anspruch lautet. Die vielen Gespräche, die wir führen konnten, und das große Interesse an Detailinformationen werten wir als großen Erfolg und Bestätigung.“



SmartAccess macht das Smartphone zum Schlüssel

Die neue Bluetooth-Zutrittskontrolle SmartAccess findet außergewöhnlich großen Anklang bei den Messebesuchern. Herzstück des Systems ist das SmartAccess Modul SAM, ein besonders kompakter Bluetooth-Empfänger, der unsichtbar verbaut wird. Damit erhält kurzerhand jede Tür eine smarte Zutrittslösung. SAM überzeugt aber auch durch Flexibilität in der Montage und Nutzung. Er lässt sich einfach auf den Motor jedes FUHR Schlosses stecken und ist außerdem problemlos mit Motorschlössern anderer Hersteller kombinierbar. Und: Dank einem nachrüstbaren Blendstulp ist eine flexible Nutzung, z. B. mit E-Öffnern oder Garagentorantrieben, ebenfalls gegeben und macht so SmartAccess ideal für die einfache Nachrüstung.



Die Bedienung erfordert lediglich eine kostenlose SmartAccess App. Dank der Auto-Unlock-Funktion lassen sich Türen bei Annährung auf einfache Weise öffnen. Und durch die Bluetooth-Funktion ist die Nutzung unabhängig von WLAN oder Mobilfunkverbindung. Die App bietet zudem eine einfache Schlüsselverwaltung, temporäre Benutzereinladungen, Zustandsmeldungen und ein Journal. SmartAccess ermöglicht aber auch weitere Optionen bei der Zutrittskontrolle: die klassische Türöffnung mit dem Funkschlüssel SmartAccess Key oder mit dem SmartAccess SmartTouch, dem KeylessGo-System für die Tür sowie zukünftig auch multiscan SmartAccess, der Fingerscan mit modernem Flächensensor.



Lösungsvielfalt für den gehobenen Wohnbau und das Objekt

Die bewährten Automatikserien autosafe und autotronic bieten durch ihre Weiterentwicklungen vielfältige neue Einsatzmöglichkeiten und finden besonders großen Zuspruch bei gehoben Anforderungen. So lassen sich beispielsweise repräsentative, große Pivottüren mit beidseitig automatisch verriegelnden Mehrfachverriegelungen ausstatten, die komfortabel motorisch geöffnet werden können. Hier sorgt das intelligente autotronic 836PK durch seine Schaltkontakte für einen optimalen Ablauf bei der Ansteuerung beider Motoren. Ein optionales Akkumodul garantiert dabei die unterbrechungsfreie Stromversorgung, auch wenn mal der Strom ausfällt.



Optimierte Fluchttürverschlüsse mit Mehrwert. Automatik-Panikschlösser der Funktion B überzeugen nun auch durch ihre 4-in-1-Lösung mit einer praktischen Umstellung der Tür und Öffnungsrichtung. Das spart Lagerfläche und bietet Flexibilität bei der Erfüllung von Kundenanforderungen. Zusätzlich optimiert: Die Schlösser mit der Panikfunktion E zeichnen sich ebenfalls durch eine einfache Umstellung von der gesicherten Dauerentriegelung auf eine Tagesfallenfunktion aus. Somit lassen sich diese Automatikschlösser nun auch mit einem E-Öffner kombinieren.



Als Neuheit gilt das Automatik-Schloss autosafe 837P. Es wurde speziell für Objekt- und Durchgangstüren mit einem kontrollierten Zugang entwickelt. Dazu lässt sich der Außendrücker für eine kurzzeitige oder ständige Begehbarkeit der Tür elektrisch aktivieren. Zu den intelligenten Features zählen u. a. vielfältige Rückmeldungen und eine universelle Spannungsversorgung.



Ein weiteres Highlight: das autosafe 837PX. Seine Charakteristik: Schließkomfort mit Zukunft, innovativ, mit induktiver Stromübertragung und elektrisch aktivierbarem Außendrücker. Keine Verkabelung im Türflügel – die Spannungsversorgung erfolgt berührungslos über das Schließteil, wodurch das autosafe 837PX besonders attraktiv für die Nachrüstung wird. Der kontrollierte Zutritt erfolgt per Bluetooth, denn das Induktionsschloss hat SmartAccess bereits integriert. Die Öffnung erfolgt bequem mit dem Smartphone oder SmartKey. Von der Innenseite ist die Türöffnung jederzeit dank zertifizierter Panikfunktion (EN 179/1125) gewährleistet.

Der Schlüssel zur Vielfalt – die werkstoffbezogenen Systemlösungen punkten dank zahlreicher Erweiterungen durch noch mehr Flexibilität. Keine Anforderung bleibt damit ausgeschlossen.





FUHR setzt konsequent auf Qualität bei allen Produkten. Sicherheit, Zuverlässigkeit und Präzision kennzeichnen alle FUHR Lösungen.





Andrea Banning, Leitung Marketing der Carl Fuhr Gmbh Co. KG, Heiligenhaus



Das Smartphone wird zum Schlüssel: die intuitiv bedienbare App zum Tür- und Toröffner. Die Bluetooth-Zutrittskontrolle erlaubt die Türöffnung ohne Internet oder Cloud. Einfach, wie die Bedienung, ist die Montage des SmartAccess Funkmoduls auf den FUHR Motorschlössern.





Pivottüren – eine anspruchsvolle Türkonstruktionen stellt besondere Anforderungen an die Schließtechnik. Deshalb das autotronic 836PK mit der intelligenten DuoSecure-Technik, das eine beidseitige, automatische Mehrfach-Verriegelung mit komfortabler, motorischer Öffnung ermöglicht.



Bildrechte bei

CARL FUHR GmbH & Co. KG, Heiligenhaus.