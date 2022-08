Neue ECO PASS Bodenschwelle von SIEGENIA (08/06/2022 11:56:14 AM) Niveaugleiche 5-mm-Bodenschwelle erhöht Komfort und Barrierefreiheit



Die ECO PASS Bodenschwelle für den PORTAL HS von SIEGENIA verbindet Energieeffizienz mit Komfort, Ästhetik und Barrierefreiheit und überzeugt Verarbeiter durch ihre zeit- und kostengünstige Montage. Mit einer neuen Schwellenausführung erweitert SIEGENIA das Anwendungsspektrum von ECO PASS: Die neue Variante mit niveaugleicher Trittschwelle und einer lediglich 5 mm hohen Laufschiene gibt Verarbeitern und Endanwendern künftig noch mehr Möglichkeiten bei der barrierefreien Gestaltung des Durchgangs nach draußen.



Geeignet für Elemente aus Holz, Holz-Aluminium oder Kunststoff unterstreicht die neue, nach den anspruchsvollen Regularien der MO-01/1 vom ift auf Dichtheit im Bauanschluss geprüfte Schwelle mit ihrer gefälligen Optik und dem flachen Design die Eleganz und Wertigkeit des PORTAL HS. Dabei bietet die niveaugleiche 5-mm-Bodenschwelle Endanwendern generationsübergreifenden Komfort und Lebensqualität, indem sie einen bequemen Durchgang ganz ohne Schrägen schafft und Raumkomfort universell erlebbar macht. Raumkomfort gewährleistet die neue Schwelle darüber hinaus durch ihre sehr gute Schlagregendichtheit: Dank der Entwässerung über zwei Ebenen werden die gleichen Schlagregendichtheitsergebnisse erreicht wie bei den herkömmlichen Bodenschwellen mit Wasserablaufschräge.



Angenehmes Wohnraumklima – effiziente Verarbeitung

Zu den Vorzügen der ECO PASS Bodenschwelle zählen ihre hervorragenden Isolationseigenschaften und die erstklassige Wärmedämmung. Das durchdachte 10-Kammer-Profil verhindert durch seine thermische Trennung die Bildung von Kondensat und sorgt für ein angenehmes Wohnraumklima. Dank der einteiligen Bauweise mit der werkseitig integrierten Verstärkung ist ECO PASS zudem ausgesprochen stabil. Zudem sorgt die werkseitig integrierte, verschraubte Verstärkung für ausgesprochene Stabilität.



Spürbare Wettbewerbsvorteile bietet SIEGENIA Verarbeitern von Hebe-Schiebe-Elementen durch die Lieferung der Bodenschwelle als COMFORT UNIT. Das intelligente Gesamtkonzept für wirtschaftliches Arbeiten erlaubt Verarbeitern den Bezug von ECO PASS in Form von auftragsbezogenen Komplettpaketen. Diese beinhalten zum einen die Bodenschwellen – millimetergenau zugeschnitten, individuell vorgebohrt sowie fertig montiert und abgedichtet. Außerdem umfasst die Komplettlösung sämtliche in der Bestellung aufgeführten Beschlag- und Profilkomponenten, z. B. Laufwagen und Führungsschienen, in passender Konfektionierung und Länge. Das spart Zeit und Kosten. Einfach, schnell und übersichtlich ist nicht zuletzt die Bestellung der COMFORT UNIT über den Onlineshop von SIEGENIA. Dort gibt der praktische Konfigurator Verarbeitern die Möglichkeit, Bestellungen komfortabel auf digitalem Weg zu erledigen – mit den Zusatzvorteilen einer integrierten Live-Validierung und der Möglichkeit zur Online-Überprüfung des Bestellstatus.



Die neue niveaugleiche 5-mm-Bodenschwelle von SIEGENIA gibt noch mehr Möglichkeiten bei der barrierefreien Gestaltung des Durchgangs nach draußen.





Mit ihrer gefälligen Optik und ihrem flachen Design unterstreicht die neue niveaugleiche 5-mm-Bodenschwelle von SIEGENIA die Eleganz und Wertigkeit des PORTAL HS.



PASS_niveaugleiche 5-mm-Bodenschwelle_Schnitt_Presse.jpg

Zu den Vorzügen von ECO PASS zählen die hervorragenden Isolationseigenschaften, die erstklassige Wärmedämmung und die leistungsstarke thermische Trennung.





Bildquelle: SIEGENIA