Achim Haag zum COO berufen (12/02/2020 01:19:37 PM) Im Rahmen einer strategischen Neuausrichtung wurde Achim Haag zum Chief Operating Officer (COO) der Flachglas Gruppe berufen. In dieser Funktion ist er verantwortlich für die deutschen Werke Glas Profi (Luhe-Wildenau) und Flachglas Nord-Ost (Osterburg) sowie für die Zentralfunktionen Einkauf, Vertrieb Architektur sowie Marketing der Gruppe. Innerhalb des Management-Teams unterstützt er damit CEO Robert Meier bei der zukunftsorientierten Ausrichtung der Gruppe.



Achim Haag ist schon seit vielen Jahren in der Flachglas Gruppe tätig: 2008 begann er seine „Flachglas-Karriere“ als Außendienst-Mitarbeiter der FLACHGLAS Wernberg GmbH; 2012 wurde er zum Geschäftsführer der Glas Profi GmbH und 2016 zusätzlich zum Geschäftsführer der Flachglas Nord-Ost GmbH berufen. Mit der nun erfolgten Übertragung der Verantwortung für die Funktionalbereiche Einkauf, Vertrieb Architekturglas sowie Marketing der Gruppe übernimmt Achim Haag eine gruppenweite Führungsfunktion.

Ziel der tiefgreifenden organisatorischen Veränderung ist die Verbesserung der Synergien innerhalb der Gruppe. In seiner neuen Funktion wird sich Achim Haag auf die Stärken der einzelnen Unternehmensteile fokussieren und diese weiter ausbauen. Ein weiterer Fokus des neuen COO liegt auf der Ausweitung des Produktprogramms durch innovative Produkte. Das Innovationsmanagement der Gruppe arbeitet derzeit an zukunftsträchtigen neuen Funktionsgläsern, die kurzfristig Serienreife erlangen werden.

Im derzeitigen Prozess der Neuausrichtung der Gruppe wurde auch entschieden, den geplanten weiteren Standort in Weiherhammer (Oberpfalz) vorerst nicht zu errichten. Stattdessen werden die Produktionsprozesse in und zwischen den deutschen Werken umorganisiert und optimiert – federführend durch den neuen COO.





Über die Flachglas Gruppe

Die Flachglas Gruppe ist einer der führenden Glasveredler Europas. Seit über 80 Jahren werden leistungsstarke Funktionsgläser für Gebäude und Fahrzeuge produziert. Erfahrung im Umgang mit komplexen Projekten, das hohe Engagement von über 1.000 Mitarbeitern und die kontinuierliche Investition in neue Technologien sind Gründe für die erfolgreiche Position im internationalen Markt.



Die Gruppe umfasst neben FLACHGLAS Wernberg GmbH drei weitere leistungsstarke Unternehmen, die sich bei der Entwicklung, Herstellung und Lieferung von innovativen Isolier- und Sicherheitsgläsern optimal ergänzen: die deutschen Standorte Glas Profi GmbH in Luhe-Wildenau (Oberpfalz, Bayern) und Flachglas Nord-Ost GmbH in Osterburg (Altmark, Sachsen-Anhalt) sowie der Flachglas (Schweiz) AG mit ihren Standorten in Wikon und Thun.