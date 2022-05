Vogelfreundliches Glas schön gestalten (05/12/2022 02:48:44 PM) Eastman stellt die PVB-Folie Saflex® FlySafe™ 3D vor – eine hocheffektive Lösung, um Vögel davon abzuhalten, gegen Glasfassaden und Fenster zu fliegen ohne dabei die Optik zu beeinträchtigen.



Weltweit werden Milliarden von Vögeln getötet, wenn sie mit Glasfenstern und Gebäudefassaden kollidieren – so viele, dass viele Städte und Länder inzwischen vogelfreundliche Verglasungen in neuen Gebäuden vorschreiben. Als Reaktion auf dieses globale Problem hat Eastman in Zusammenarbeit mit der SEEN AG eine neue Polyvinylbutyral- (PVB)-Folie für Verbundglas eingeführt: Saflex FlySafe 3D, eine hocheffektive Lösung, um Vögel davon abzuhalten, gegen Glasfasaden und Fenster zu fliegen ohne dabei die Optik zu beeinträchtigen.



Im Gegensatz zu anderen Vogelschutzkonzepten, bei denen Aufkleber, Drucke oder Ätzungen auf der Glasoberfläche verwendet werden, verfügt Saflex FlySafe 3D über dreidimensionale, reflektierende Pailletten. Die Pailletten fangen das Licht in verschiedenen Winkeln ein und blinken subtil, um Vögel vom Glas abzuschrecken – etwas, das zweidimensionale Punkte und Streifen nicht können.



Aufgrund der 3-D-Beschaffenheit der Pailletten ist nur eine geringere Abdeckung erforderlich – das diskrete Paillettenmuster bedeckt weniger als 1 % der Glasfläche. Andere Lösungen, die als hochwirksam gelten, weisen mindestens die fünffache Abdeckung auf und die Abdeckung kann über 25 % betragen. Da die PVB Folie mit den Pailletten zwischen zwei Gläsern einlaminiert wird, handelt es sich um eine langlebige Vogelschutzlösung.







