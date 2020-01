Stellenangebot Position:

(Holz)-Bauingenieur / (Holz)-Techniker (m/w/d) Region:

Niedersachsen Klassifizierung:

Technik/Ingenieurwesen Anstellungsart: Vollzeit Stellenbeschreibung: Wir suchen für den Bereich Anwendungstechnik / ProduktmanagementBauprodukte in Laatzen bei Hannover zum nächstmöglichen Termineine(n)

(Holz)-Bauingenieur / (Holz)-Techniker (m/w/d)



Sie sind Techniker(-in) oder Ingenieur(-in) aus dem Bereich Bauwesen;

besitzen fundierte Kenntnisse der Bauphysik (Wärme-Feuchte-Schall) und evtl. Erfahrungen mit Berechnungsprogrammen wie Win-ISO und/oder WUFI;

haben Erfahrungen mit CAD-Systemen, bevorzugt AutoCAD;

sind bereit, bundesweit und im Ausland zu reisen; fundierte Englischkenntnisse setzen wir voraus;

haben neben theoretischen auch praktische Erfahrungen im Baugeschäft;

besitzen eine Affinität zu Vertriebsaspekten und Produktverkauf.

Sie fühlen sich angesprochen? Senden Sie Ihre ausführlichen Bewerbungsunterlagen mit Angabe Ihrer Gehaltsvorstellung an die folgende Kontaktadresse:



Unternehmensprofil:



Hanno Werk GmbH & Co. KG ist ein mittelständisches, 1895 gegründetes

Produktionsunternehmen und stellt als eigenständiger Teil der privaten

Hanno-Vito-Gruppe Produkte zum Dichten und Dämpfen her. Kontaktadresse: Hanno Werk GmbH & Co. KG Frau Carmen Scholz Hanno-Ring 3-5 30880 Laatzen Telefon: +49510270000 Fax: +4951027000102 e-Mail: info@hanno.com Internet: www.hanno.com