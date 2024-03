Glasgeländersystem SWISSRAILING TWO SIDED SOLAR mit flexiblen PV-Modulen (03/22/2024 07:00:00 AM) Zeitgemäßes Balkonkraftwerk



Solarenergie spielt zweifelsohne eine bedeutende Rolle bei der Bewältigung des Klimawandels. Entsprechend steigt der Bedarf an funktionalen aber auch ästhetischen Lösungen, Photovoltaik (PV) in Gebäude zu integrieren. Neben der bewährten Installation auf Dächern eignen sich auch Brüstungen für die dezentrale Stromgewinnung. Mit SWISSRAILING TWO SIDED SOLAR bietet Glas Trösch ein bewährtes Glasgeländersystem an, das erstmals eine normgerechte Absturzsicherung mit einer effizienten Solarenergienutzung und flexiblen Modulbreiten verbindet. So wird aus einem eleganten Glasgeländer ein zeitgemäßes „Balkonkraftwerk“, das keinen zusätzlichen Platz in Anspruch nimmt.



Bei SWISSRAILING TWO SIDED SOLAR kommen bifaziale Solarzellen zum Einsatz, die in die Verbundsicherheitsscheibe der Glasbrüstung integriert sind und sowohl mit der Vorderseite als auch mit der Rückseite Strom gewinnen. So lässt sich der Ertrag durch die Reflexion der umgebenden Bauteile erhöhen. Die Solarzellen sind aus deutscher Produktion und extrem langlebig. Die Kabelführung wird vom Handlauf verdeckt und kann durch die Klemmprofile horizontal und vertikal „unsichtbar“ geführt werden. Glas Trösch ist einer der wenigen Anbieter, die ein Glasgeländer mit integrierten PV-Modulen in flexiblen Breiten anbieten, das sämtliche baurechtliche Anforderungen erfüllt: Eine Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung (abZ) für das Glasmodul liegt ebenso vor wie ein Allgemeines bauaufsichtliches Prüfzeugnis (abP) nach DIN 18008 für die Absturzsicherung. Das System kann als Verglasung für Balkone und Terrassen oder auch als Brüstung für französische Balkone eingesetzt werden. Auch eine Montage in Zaunanlagen ist möglich.



Große Gestaltungsfreiheit und hohe Effizienz

SWISSRAILING TWO SIDED SOLAR eröffnet aufgrund flexibler Modulbreiten und vielfältiger Bedruckungsmöglichkeiten eine bisher nicht erreichte gestalterische Freiheit für Brüstungsverglasungen mit PV-Modulen. Das System aus Glas und Klemmschienen ist in Breiten zwischen 876 bis 1674 Millimetern erhältlich, die darin integrierten Solarmodule gibt es in drei auf die Verglasung abgestimmten Größen. Die Nennleistung der jeweiligen Module liegt bei 120, 180 oder 240 Wp (Watt Peak). Die Systemhöhe inklusive Handlauf beträgt dabei stets 985 Millimeter.





SWISSRAILING TWO SIDED SOLAR von Glas Trösch: Die Vielfalt an Verglasungsvarianten und die darauf abgestimmten, integrierten Photovoltaik-Module ermöglichen für jeden Anwendungsbereich eine normgerechte und optisch ansprechende Lösung. Foto: Glas Trösch









SWISSRAILING TWO SIDED SOLAR von Glas Trösch ist auch auf französische Balkone perfekt abgestimmt. Foto: Glas Trösch



SWISSRAILING TWO SIDED SOLAR wird als Verbundsicherheitsglas mit zweimal vier oder auch zweimal fünf Millimetern Glasdicke angeboten. Die Auswahl richtet sich nach der Systembreite und der am Einbauort anzunehmenden Windlast. Die Glasoberfläche kann mit speziellen, für Photovoltaik geeigneten keramischen Farben bedruckt werden und ist somit frei gestaltbar. Die Profile sind standardmäßig in den RAL Farbtönen Anthrazitgrau und Verkehrsweiß erhältlich, wobei auf Wunsch auch jede weitere RAL Farbe und Sonderfarben lieferbar sind.



Einfache Montage und bedarfsorientierte Befestigungsvarianten

Für die Montage von SWISSRAILING TWO SIDED SOLAR am Baugrund, in Fensterprofilen oder anderen Konstruktionen gelten dieselben Anforderungen wie für das bewährte Brüstungssystem ohne Solarmodule. Die Profile können auch seitlich an einem Pfosten oder in der Laibung montiert werden. Bei einer frontalen Montage auf einen Fensterrahmen ist eine Beilage zwischen Profil und Baugrund einzulegen, da der Handlauf über das Profil geführt wird. Für Rundrohre ist ein Beilagenprofil aus Aluminium eloxiert oder in Profilfarbe verfügbar. Erforderliches Zubehör wie Kabel, Stecker und Wechselrichter sind über die Glas Trösch Servicepartner bestellbar.





Weitere Informationen:

Glas Trösch Holding AG

Industriestrasse 29, CH-4922 Bützberg