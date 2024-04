Berner Torantriebe rundet Sortiment mit preisgünstiger Variante ab (04/03/2024 04:03:36 PM) Attraktives, klar strukturiertes Portfolio für Händler, Verarbeiter und Endkunden



Mit dem neuen Schiebetor "ST-live" erweitert Torspezialist Berner Torantriebe sein Sortiment um eine Variante im günstigeren Preissegment. Das Unternehmen nimmt die Innovation zum Anlass, seine komplette Palette an Toren neu zu strukturieren. Damit vollzieht Berner einen wichtigen Schritt zur Neuausrichtung des Portfolios innerhalb des Unternehmens-Universums. Alle Tore werden in der modernen Produktionshalle am Firmen-Stammsitz in Rottenburg/N. hergestellt.



Das neue preisbewusste Schiebetor "ST-Live" gehört zusammen mit seinem Schwesterprodukt, dem Aluminium-Drehtor "DT-Live" ab sofort zur Produktlinie der Berner Einfahrtstore. Es erweitert das Produktprogramm der bekannten höherpreisigen Schiebetore der Linie "ST-form", bisher unter der Bezeichnung "Supeero" auf dem Markt. "Mit "ST-live" sind wir im Bereich privater Schiebetore gut aufgestellt – auch gegenüber internationalen Wettbewerbern", sagt Frank Kiefer, Geschäftsführer der im schwäbischen Rottenburg ansässigen Berner Torantriebe KG. "Dabei machen wir kleinstmögliche Abstriche an der Qualität und ermöglichen die Preisgestaltung durch eine schlankere Ausführung."







Foto: Berner Torantriebe

Die im Vergleich zur höherpreisigen Variante dünneren Aluminium-Komponenten werden wie üblich nicht verschweißt, sondern gesteckt und verschraubt. Das Tor wird pulverbeschichtet (RAL) ohne Eloxierung ausgeliefert. Zu den standardisierten Profilen gibt es fünf Standardfüllungen. Die maximale lichte Durchfahrt beträgt 4,50 Meter, die lichte Höhe maximal 2,10 Meter. Statt einer Montagekonsole wie beim ST-form wird eine Bohrschablone für Rollenböcke, Antrieb und Führungs- sowie Einlaufsäulen mitgeliefert. Alle Komponenten sind aus einer Linie, passend zu den Torprofilen. Im Vergleich zum "ST-form" bedient sich das "ST-live" anderer Rollenböcke und Zubehörkomponenten wie Einlaufschuh, Einlaufgabel, Zahnstangen und Entlastungsrollenbock.



Wie gewohnt erhalten Händler und Verarbeiter ein Komplettsystem von Tor und Antrieb aus dem Hause Berner. Allerdings besitzt "ST-Live" keine CE-Kennzeichnung ab Werk, weil die Komponenten – im Unterschied zu "ST-form" – nicht im Werk, sondern vor Ort montiert werden. Alle Einzel-Komponenten sind aber CE-konform, sodass – in gewohnter Berner Qualität – normgerechte und vor allem sichere Schiebetore montiert werden können. Für die Tormontage erhalten die Verarbeiter zurechtgesägte Führungs- und Einlaufsäulen und einen vormontierten Torflügel. Außerdem im Lieferumfang enthalten sind der Antrieb, die Lichtschranken sowie Haupt- und NOT-Schalter. Die Montagebetriebe verarbeiten diese Komponenten auf der Baustelle zu einem CE-konformen Tor. Berner kalkuliert bei den "ST-live"-Produkten mit einer Lieferzeit von – je nach Lagerverfügbarkeit – sechs bis zehn Wochen.



Mit der Neustrukturierung des Produktsortiments Berner Einfahrtstore und der Ergänzung von "DT-live" und "ST-form" um die preisgünstige Schiebetorvariante "ST-live" offeriert Berner dem Fachhandel attraktive Optionen in der Endkundenansprache. Händler können mit ihren Kunden im Beratungsgespräch entscheiden, ob das Premiumprodukt "ST-form" oder die qualitäts- und preisbewusste Variante zum Zuge kommt. Zusätzlich zu den Einfahrtstorlinien "ST-form", "ST-live" und "DT-live" bietet Berner weiterhin, wie gewohnt, Garagentorantriebe der GA-line, Drehtorantriebe der D-line und Schiebetorantriebe der C-line an. Mit der Zentralisierung der Produktion am Stammsitz in Rottenburg/N. setzt Berner Torantriebe weiterhin auf die bewährte Strategie "Made in Germany".