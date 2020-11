Tebau – eine Marke der al bohn Fenster Systeme GmbH (11/05/2020 01:42:43 PM) Mit dem neuen Ganzglas-Schiebe-Drehsystem PlicoFlex 25 gibt es bei Tebau ab sofort einen Unterbau, der maximale Transparenz und Flexibilität unter dem Sommergarten ermöglicht



Die einzeln geführten Flügel ermöglichen eine vollständige Öffnung selbst über mehrere Ecken. Perfekt für alle, die komplette Freiheit in der Natur erleben möchten, aber dennoch nicht auf einen sicheren und flexiblen Wind- und Wetterschutz verzichten wollen.

Der erste Flügel funktioniert wie eine Tür und lässt sich auch einzeln öffnen – ideal für das Pflücken von Kräutern für das Abendessen und den schnellen Durchgang, ohne die gesamte Anlage bewegen zu müssen. Die weiteren Flügel lassen sich flexibel verschieben, können in beliebiger Position verbleiben oder an der vorgesehenen Parkposition komplett herausdrehen lassen. So entsteht ein System, das je nach Bedarf ganz oder teilweise geöffnet werden kann.



Im geschlossenen Zustand bietet PlicoFlex 25 durch seine großen Glasflächen mit schmalen Schienen oben und unten einen hervorragenden Ausblick sowie Schutz vor Wind und Wetter. Umgebungsgeräusche werden mit einem Schallschutz von bis zu 22 Dezibel deutlich abgemildert.



Die Bedienung der Flügel ist dank des patentierten, besonders leichtläufigen Hochleistungslaufwerks besonders einfach. Und auch die Reinigung kann aufgrund der Einzelflügelöffnung mühelos erfolgen. Das Ganzglassystem kann unter alle Tebau Sommergärten montiert werden.



„Wir möchten unsere Kunden unterstützen, ihre Marktposition im Bereich der Sommergärten weiter zu stärken. Das erreichen wir nur, wenn wir unsere Fachhandelspartner mit innovativen und qualitativ hochwertigen Produkten ausstatten“, erklärt Geschäftsführer Matthias König. „Damit setzen wir die Einführung neuer Produkte fort, welche wir im letzten Jahr bereits erfolgreich mit dem Konstruktionssystem Terra lux und der Einführung unserer Faltanlage Plico 80 begonnen haben. Mit dem neuen Ganzglas-Schiebe-Drehsystem PlicoFlex 25 sind wir einer von wenigen Anbietern auf dem deutschen Markt.“



Für den Handel bietet Tebau ein rundes Paket an Verkaufsunterstützung an. Neben klassischen Flyern, Rollups und Anzeigenvorlagen bietet Tebau auch Unterstützung im digitalen Marketing an. Bild- und Textvorlagen für Social Media und eine Auswahl an qualitativ hochwertigen Fotos stehen für die Fachhandelspartner bereit.

Weitere Informationen finden Sie ab sofort unter www.tebau.de.



Über die Unternehmensgruppe Alfred Bohn:

Die Unternehmensgruppe Alfred Bohn ist mit 400 Mitarbeitern einer der größten Arbeitgeber in Sinsheim. Unter dem Motto „Zu Hause wohlfühlen“ bietet die Gruppe moderne Fenster, Haustüren, Vordächer, Sommer- und Wintergärten sowie Glaslösungen für den Wohnbereich an. Auf einem hochmodernen Maschinenpark am Standort Sinsheim werden alle Produkte industriell gefertigt. Dabei ist jedes Produkt ein Unikat und genau auf die Bedürfnisse des Kunden abgestimmt.

Unter den Marken Albohn, Tebau und Sinsheimer Glas werden die unterschiedlichen Produktlinien vertrieben.

Mehr Informationen finden Sie auf unserer Website unter: www.albohn.de, www.tebau.de und www.snh-glas.de.













Tebau Flyer PlicoFlex 25









Tebau PlicoFlex 25