Profine Energy will in Bulgarien eine Milliarde investieren (11/14/2022 07:00:00 AM) Deutsches Unternehmen plant in Nordwestbulgarien den Bau von großen Photovoltaikanlagen



Das deutsche Unternehmen Profine Energy GmbH plant in Nordwestbulgarien den Bau von Photovoltaikanlagen mit einem Investitionsvolumen von über einer Milliarde Euro. Dies wäre die größte einmalige Investition in der Geschichte der bulgarischen Wirtschaft.



Bei einem Treffen zwischen Wirtschafts- und Industrieminister Nikola Stoyanov und der Geschäftsführung der Profine Energy erläuterten die beiden Geschäftsführer Dr. Peter Mrosik und Markus Wirth ihr Investitionsvorhaben. Das Unternehmen befindet sich bereits in einer sehr fortgeschrittenen Phase seiner Investitionsentscheidung für Bulgarien. Die Ernsthaftigkeit der Investitionsplanung in dieser Größenordnung wurde im Rahmen des Treffens persönlich von Konzerngeschäftsführer Dr. Peter Mrosik und Markus Wirth, Gesellschafter der Wirth Gruppe, bestätigt.



„Wir haben ein großes Interesse an Investitionen im Bereich der Stromerzeugung aus erneuerbaren Energiequellen“, erklärte Markus Wirth. „Derzeit läuft die Gründung einer Tochtergesellschaft von Profine Energy nach bulgarischem Recht. Ihr Zweck ist die Entwicklung und Realisierung von großen Photovoltaikanlagen in Bulgarien “, erläuterte Dr. Peter Mrosik. Profine Energy habe das Ziel der vollständigen Versorgung der Profine Gruppe und ihrer Kunden mit Energie aus erneuerbaren Energiequellen.



Industrieminister Nikola Stoyanov sicherte die volle Unterstützung des Staates zu, um die Verwaltungsverfahren für die Realisierung von Investitionsvorhaben zu beschleunigen. Er stellte die Möglichkeiten entsprechender Anreizmaßnahmen vor, die Profine Energy als Investor nutzen kann. Die deutsche Wirtschaft fühle sich wohl in seinem Land und einige Unternehmen planten bereits neue Expansionen. Diesen könnten Profine Energy als Referenz dienen. Er sei sicher, dass auch Profine Energy von den Rahmenbedingungen für Investitionen in Bulgarien überzeugt sein werde.







Die Geschäftsführer Markus Wirth (4.v.li.) und Dr. Peter Mrosik (4.v.re.) besprachen das Investitionsvorhaben von Profine Energy mit Ministerpräsident Galab Donew (3.v.re.) und Wirtschaftsminister Nikola Stoyanov (2.v.re.) sowie weiteren bulgarischen Regierungsvertretern.





Über Profine Energy:

Die Profine Energy GmbH aus Waghäusel ist ein Gemeinschaftsunternehmen der Wirth Gruppe aus Waghäusel und der Profine Group aus Troisdorf. Dienst- und Serviceleistungen auf dem Gebiet der Erneuerbaren Energien im In- und Ausland. Dazu gehören die Projektierung, Entwicklung, Errichtung und der Betrieb von Photovoltaikanlagen nebst Batteriegroßspeichern und Anlagen regenerativer Energieerzeugung aus Wind und Biomasse.