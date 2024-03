Neues Verwaltungsgebäude der Molkerei A. Müller: Ganzglasfassade mit sedak gsp (03/27/2024 11:36:00 AM) Weiß, klar, pur



In klarem Weiß – passend zum Grundwerkstoff Milch – zeigt sich der neue Verwaltungsbau der Molkerei A. Müller in Aretsried. Die puristische Wirkung verdankt die Fassade aber vor allem dem Werkstoff Glas. 430 sedak gsp-Fassadenelemente geben der modernen Architektur Ausdruck. In Kombination mit flächenversetzen Fensterbändern entstand eine elegante und wirtschaftliche Ganzglasfassade für das Gebäude, das als „KfW-Effizienzhaus 40“ umgesetzt wurde und einen besonders energiesparenden Bau- und Sanierungsstandard erfüllt. Der Neubau schließt als Querriegel an den Bestandsbau an. Im viergeschossigen Gebäude liegen moderne Büros, eine variable Konferenzzone und das neue Betriebsrestaurant.



Die klare Architektur der Fassade entsteht durch die weiße Glasoberfläche und Elementlängen von bis zu 12 Metern. Um die harmonische Ganzglasoptik über die gesamte Fläche zu erhalten, sind einige sedak gsp als Stufenelemente ausgeführt – sie verdecken die Raffstore-Pakete der außenliegenden Sonnenschutzanlage. Dämmung liefert das Sandwichpaneel (Variante PUR / 100 mm / U-Wert 0,25 W/m²K). Einige Elemente sind als Brandschutzachse entsprechend der Brandschutzvorgaben mit Mineralwollkern gefertigt.



Das Besondere realisieren

„Mit sedak gsp ist eine energieeffiziente und elegante Glasfassade wirtschaftlich umsetzbar. Wand und Dämmung liefert ein herkömmliches Sandwich-Paneel. Mit der gestaltbaren Glasoberfläche lässt sich dann das Besondere realisieren und Akzente im puncto Corporate Architecture setzen. Das neue Gebäude der Molkerei ist dafür ein Paradebeispiel: Nachhaltigkeit und Design sind smart kombiniert“, erklärt sedak-Produktmanager Bernd Rösch.



Schnelle Montage

Effizient ist auch die Bauweise. Das Montageprinzip von sedak gsp mittels Nut/Federverbindung verkürzt die Bauzeit, da das Fassadenelement als komplettes Bauteil in einem Montageschritt installiert wird. Insbesondere für Bauherren ein wirtschaftlicher Aspekt. Es ermöglicht einen schnellen Baufortschritt und eine schnellere Inbetriebnahme des Gebäudes Montiert wurde die Fassade vom Metallbau-Unternehmen Fürst aus Aichach.







Bautafel: Hauptverwaltung Molkerei A. Müller, Aretsried



- sedak gsp

- 420 Elemente mit PUR-Dämmkern (100 mm)

¬- 10 Elemente Mineralwoll-Dämmkern (100 mm)

- Max. Paneel-Länge: 12 Meter

- Keramischer Walzendruck: Weiß (RAL 9010) /

- U-Wert 0,25 W/m²K (sedak gsp PUR-Dämmern)







Über sedak gsp

sedak gsp ist konzipiert für nachhaltige Gebäudekonzepte und zukunftsorientierte Architektur. Das opake Fassadenglas besteht aus einem konventionellem Sand-wichpanel und einer individuell gestaltbaren Glasoberfläche, die strukturell mit dem Panel verklebt ist. Dadurch entsteht ein individualisierbares und langlebiges Fassaden-Bauteil, das einfach und wirtschaftlich zu installieren ist. Das Bauteil hat eine „Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung (ABZ) (Z.10-4.674) vom Deutschen Institut für Bautechnik. In Kombination mit gängigen Fenster- und Fassadensystemen entstehen so durchgehende Glas-Sandwich-Fassaden – optimal für Büro-, Retail- und Gewerbegebäude sowie öffentliche Gebäude. Im opaken Bereich liefert sedak gsp U-Werte bis zu 0,13 W/(m²K) (PUR-Dämmkern, 200mm) ohne zusätzliche Dämmung.





sedak – leading glass

Mit Pioniergeist hat sich der Glasveredler sedak (Gersthofen) seit der Gründung 2007 zum Premiumhersteller für großformatige Isolier- und Sicherheitsgläser entwickelt und Glas als Baustoff für Ganzglasfassaden und -dächer weitergedacht. Dank innovativer Produkte in höchster Qualität werden ikonische Fassaden und Bauwerke mit einer bislang unerreichten Transparenz realisiert.

2018 baute Technologieführer sedak seinen Kompetenzvorsprung weiter aus und übernahm sunglass industry s.r.l., der Spezialist für thermisch gebogenes Glas. Im Unternehmensverbund stehen die beiden Glasspezialisten für kompromisslose Leidenschaft in der Verarbeitung von gebogenem und flachem Glas in höchster Qualitätsausführung.



Auf einer Fertigungsfläche von 47.000qm wird Rohglas bearbeitet, vorgespannt, laminiert, bedruckt, gebogen und zu Isolier- und Sicherheitsglas verarbeitet. Der hohe Automatisierungsgrad in der Fertigung garantiert Kunden die größtmögliche Zuverlässigkeit, Kalkulierbarkeit und Termintreue. Forschergeist, die Expertise von 300 Mitarbeitenden sowie die Ideen und Vorstellungen unserer Kunden sind der Antrieb für stetige Weiterentwicklung in der Glasveredelung. Der Kunde bekommt die gesamte Glasexpertise aus einer Hand: sedak berät, steuert und fertigt. sunglass industry ist Fertigungsstandort und betreut Kunden und Projekte in Italien.



Herausragende Referenzen belegen die eindrucksvolle Kompetenz. Dazu gehören u.a.: Laktha Center, St. Petersburg / Haus der Europäischen Geschichte, Brüssel / medizinische Fakultät, Montpellier / Torre Europa, Madrid / Iconsiam, Bangkok / Apple Park, Cupertino / Apple-Cube, New York / Experimenta, Heilbronn / zahlreiche Premium-Flagship-Stores.



Anwendungsgebiete

• Glasfassaden

• Glasdächer

• Glastreppen

• Glasbrüstungen

• Jachtverglasungen

• Sicherheitsverglasungen

• Ganzglaskonstruktionen

• Innenarchitektur

• Sonderanfertigung

• Poolverglasungen









Die Fassade des Verwaltungsgebäudes der Molkerei A. Müller aus weißen sedak gsp-Elementen.

Bild: ©sedak GmbH & Co. KG





Der Wechsel zwischen vertikal verlegten sedak gsp-Paneelen und Fensterbändern erzeugt eine architektonisch-spannende Ästhetik.

Bild: ©sedak GmbH & Co. KG





Eine überstehende Glasscheibe verdeckt das Raffstore-Paket.

Bild: ©sedak GmbH & Co. KG





Um dem Gebäude einen besonderen gestalterischen Akzents Augenmerk zu verleihen, wurden an den Gebäudeecken sedak gsp-Elemente mit 12 Meterm Länge installiert.

Bild: ©sedak GmbH & Co. KG

