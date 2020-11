Strategische Weiterentwicklung (11/11/2020 11:15:32 AM) WindowMaster vollzieht Börsengang am Nasdaq First North Growth Market



Um zukunftsweisende Technologien und insbesondere das Thema natürliche Lüftung weiter voranzutreiben, hat WindowMaster die strategische Entscheidung getroffen, am Nasdaq First North Growth Market an die Börse zu gehen. Die Erstnotierung der Aktie erfolgte Ende Oktober.



Zum Börsenstart von WindowMaster am Nasdaq First North Growth Market, einem Geschäftsbereich von Nasdaq Nordic, wurden im Rahmen der Erstplatzierung (IPO) sowohl alte als auch neue Aktien zum Kauf angeboten. Mit einer Überzeichnung von 138 Prozent war der Börsengang ein voller Erfolg. Damit begrüßt das Unternehmen etwa 3.500 neue Aktionäre. CEO Erik Boyter bleibt über die WindowMaster Holding nach wie vor Mehrheitsaktionär. Seine bisherige operative Funktion wird er weiterhin ausüben.





Seit Ende Oktober ist WindowMaster um CEO Erik Boyter am Nasdaq First North Growth Market gelistet.

Foto: WindowMaster Weiter auf Wachstumskurs

Bei dem Börsengang handelt es sich um eine strategische Entscheidung. Sie wird die mittelfristige Entwicklung des Spezialisten für intelligente Systeme zur natürlichen Lüftung maßgeblich beeinflussen. So stärken die Erlöse aus dem Börsengang die Unternehmensbilanz und ermöglichen auf diese Weise zum einen weiteres organisches Wachstum. Zum anderen eröffnen sie WindowMaster weiteren Handlungsspielraum für mögliche Akquisitionen.



„WindowMaster wurde mit der Vision gegründet, durch die Verbesserung des Raumklimas durch Frischluftzufuhr auch die Qualität von Gebäuden weiter zu optimieren. Diesen Weg werden wir konsequent weiter gehen. Denn wir sind überzeugt, dass die besten Lösungen dort entstehen, wo sie im Einklang mit den Kräften der Natur geplant und umgesetzt werden und so zu einer nachhaltigen Welt von morgen beitragen“, erklärt Boyter.



