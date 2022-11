Rundum intelligente Lüftungslösung SWISSPACER und Ublo kooperieren bei innovativem System für natürliche Raumbelüftung



Das neue Ublo-System bietet ein außergewöhnliches Konzept für die natürliche Belüftung von Büro- und Geschäftsräumen, aber auch von Wohnräumen. Direkt in das Isolierglas des Fensters oder der Fassade integriert, sorgt das runde Lüftungsmodul jederzeit für eine effiziente Luftzirkulation und sichert darüber hinaus zahlreiche Vorteile in puncto Überwachung der Luftqualität und Komfort. Zur hohen Energieeffizienz der in Fernost entwickelten und mittlerweile auch in Europa verfügbaren Innovation tragen die integrierten Warme Kante-Abstandhalter von SWISSPACER bei.



Jederzeit frische Luft im Raum– ohne Fenster oder Türen öffnen zu müssen: Das ist die Idee hinter dem von den Designern Robert-Jan van Santen und Naree Kim





entwickelten Ublo-Lüftungsfenster. Die ursprünglich in Hongkong und Südkorea entwickelte Lösung besteht vereinfacht ausgedrückt aus einem runden Polycarbonat-Modul mit einer Öffnung von 150 Millimetern. Dieses Element wird in der jeweils erforderlichen Anzahl direkt in entsprechend mit „Löchern“ versehene Einfach-, Zweifach- oder Dreifach-Isolierglaseinheiten verbaut. Um Luftauftrieb und -zirkulation im Raum zu optimieren, kann die Positionierung der Lüftungsmodule je nach Anforderung sowohl im oberen wie auch im unteren Teil des Isolierglases erfolgen. So sorgt das Kreislaufsystem auf ganz einfache Weise für eine jederzeit optimale Luftqualität.

Vor allem in Räumen, in denen Fenster nicht geöffnet werden können, wie zum Beispiel in Hochhäusern, hat sich das innovative Konzept bereits erfolgreich bewährt. Hier zeigt sich auch ein weiterer Vorteil: Durch die geringe Größe jeder Ublo-Öffnung lassen sich potenzielle Absturzgefahren vermeiden. Nutzer können auch in oberen Stockwerken ganz bequem lüften. Gleichzeitig minimiert das System vor allem in den unteren Etagen die Gefahr von Einbrüchen.



Neue Möglichkeiten bei Ästhetik und Gestaltungsfreiheit

Auch in puncto Ästhetik bietet das innovative Ublo-System neue Perspektiven. Von außen betrachtet, drückt die einzigartige kreisförmige Geometrie Kreativität und Extravaganz aus und bietet Planern bzw. Architekten damit neue Gestaltungspotenziale. Ein weiterer Vorzug ist die runde Abdeckung. Sie lässt sich sowohl transparent als auch in einer Vielzahl von Materialien wie zum Beispiel Holz, Metall oder Kork gestalten. Auch eine Integration von dekorativen Elementen, Digitaldruckmotiven oder zusätzlichen Funktionen wie einem Bluetooth-Lautsprecher beziehungsweise einem Beleuchtungselement ist möglich.



Energieeffiziente Konstruktion mit SWISSPACER Abstandhaltern

Nicht zuletzt trägt das Ublo-Lüftungsfenster aufgrund seiner einfachen Konstruktion ohne klassische Fensterflügel und komplizierte Beschlagtechnik entscheidend zur Optimierung der Energieeffizienz in Gebäuden bei. Hierbei spielen auch die hoch energieeffizienten Warme Kante-Abstandhalter von SWISSPACER eine wichtige Rolle.



Bei der Suche nach einer leistungsstarken Lösung für die Warme Kante wurde SWISSPACER Ultimate als adäquates Produkt ausgewählt. Eingebaut in den Randverbund des runden Isolierglases, sorgt der leicht biegbare Abstandhalter für eine verbesserte Energieeffizienz der Gesamtkonstruktion. Eine rundum vorteilhafte Wahl.



Große Potenziale für die Fensterbranche in Europa

Vor allem auch durch die weltweit anhaltende COVID-19-Pandemie und die damit verbundene Nachfrage nach effizienten Konzepten für die natürliche Wohnraum- und Arbeitsplatzbelüftung ist das Ublo-Konzept aktueller denn je. „Wir sehen auch in Europa aktuell und zukünftig ein großes Potenzial für unser Lüftungssystem und sind bereits mit verschiedenen Partnern aus der Glasindustrie im Gespräch“ erklärt der Geschäftsführer von Ublo, Naree Kim.

Die Einhaltung der DIN EN 1279 ist obligatorisch und die Zugspannung im Dichtstoff muss für jede Anwendung, bei der Glas intensiver Sonneneinstrahlung ausgesetzt ist, überprüft werden.



Weitere Informationen unter www.swisspacer.com und www.ublo-window.com