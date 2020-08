Neue Kooperation in Deutschland und Österreich (08/24/2020 07:00:00 AM) Komfort auf Knopfdruck: ELKHAUS setzt auf Smart-Home-Technologie von Somfy



Ein Fertighaus mit dem Plus an intelligenter Haustechnik – das bieten ab sofort ELKHAUS und Somfy gemeinsam zukünftigen Hausherren. Österreichs Marktführer in der Herstellung von Fertighäusern und der Smart-Home-Pionier ermöglichen damit Bauherren ohne viel Aufwand ein Extra an Lebensqualität, Sicherheit und Energiesparen. Alle Smart-Home-Funktionalitäten der TaHoma-Welt stehen den Bewohnern ebenfalls offen – so kann jeder Nutzer bereits heute rund 200 Geräte vernetzen.



Rottenburg am Neckar / München – Smart-Home-Lösungen sind bei privaten Bauherren stark nachgefragt. Die Vielfalt an Möglichkeiten und komplexen Systemen stellt jedoch für manche von ihnen eine kleine Herausforderung dar. Mit den richtigen Partnern an der Seite kann aber mit wenig Aufwand auch ein intelligentes Gebäude realisiert werden. Somfy hat für Hausbesitzer, die beim Einzug bereits ein Komfortpaket genießen wollen, die ideale Lösung parat – dazu muss nicht von Beginn an ein vollumfängliches Smart-Home-System von A bis Z installiert werden: Das Stichwort lautet Erweiterbarkeit oder auch „Smart Home Ready“. Damit kann zu einem späteren Zeitpunkt die eigene Haustechnik weiter automatisiert und Schritt für Schritt aufgewertet werden. Wichtig ist lediglich, in der Bauphase den richtigen Grundstein zu legen, um spätere aufwendige Umbauten gleich von vornherein auszuschließen. Dann können die notwendigen weiteren Entscheidungen und Investitionen entspannt auf später verschoben werden.



Intuitiv und einfach zu bedienen

Bodo Braun, Geschäftsführer ELKHAUS Deutschland, berichtet: „Die Kundengruppe, die schlüsselfertig bei uns kauft, wird laufend größer. Ihnen entspricht diese neue Ausstattung perfekt. Sie suchen komfortables Wohnen mit allen Möglichkeiten ohne großen Arbeitsaufwand.“ Hans-Peter Weiß, Objektberater für den Haus- und Wohnbau bei Somfy, ergänzt: „Dazu passt, dass unsere Lösungen intuitiv und einfach zu bedienen sind. Ganz persönliche Smart-Home-Szenarien zum Wohlfühlen lassen sich mit unserer smarten TaHoma-Box im Handumdrehen erstellen.“ Automatisierte Abläufe nehmen den Hausbewohnern im Stress des Alltags einiges an Arbeit ab. Dabei stehen die Erhöhung der Wohn- und Lebensqualität sowie die Sicherheit und effiziente Energienutzung auf Basis vernetzter und fernsteuerbarer Geräte im Vordergrund. Smart eingebundener Sonnenschutz spart im Winter Heizenergie und im Sommer zusätzliche Klimageräte. Und er schont zudem Pflanzen, Möbel und auch den Geldbeutel.



Von Beginn an einfach wohnen

Von der Komfortausstattung bis zur XL-Variante inklusive Sicherheitspaket hat ELKHAUS für seine Kunden drei Pakete geschnürt. In diesen finden sich die Themenbereiche „Rund ums Fenster“, „Sicherheit“ und „Lichtsteuerung“ wieder. Alles wird mit der TaHoma-Box gesteuert und kann individuell an Kundenwünsche angepasst werden. Die Einrichtung erfolgt durch Somfy-Fachpersonal vor Ort – inklusive persönlicher Einführung in die smarte Technologie. Intelligente Vernetzung bedeutet hier eine einfache Bedienung und Steuerung. Der Vorteil liegt auch darin, dass kein kostspieliges Steuerungsdisplay benötigt wird. Die komplette Technik wird ganz einfach über die TaHoma-App – per Smartphone, Tablet oder PC – bedient. So ist das vernetzte Zuhause immer mit dabei. Und auf Wunsch gehorcht das neue Heim per Sprachassistent sogar aufs Wort.





Weitere Informationen:

Somfy GmbH

Felix-Wankel-Straße 50

72108 Rottenburg

www.somfy.de









Mit Somfy-Lösungen zu mehr Komfort, Sicherheit und Energieeinsparung im Alltag – die Smart-Home-Zentrale TaHoma als smarte Strippenzieherin (Quelle: Somfy)







Das Einfamilienhaus ELK 164 – ausstattbar mit komfortabler Smart-Home-Technologie von Somfy. (Quelle: ELKHAUS)







Bodo Braun, Gesamtleiter und Prokurist von ELKHAUS Deutschland,

ist von der Kooperation mit Somfy begeistert. (Quelle: ELKHAUS)







Hans-Peter Weiß, Objektberater für den Haus- und Wohnbau bei Somfy, unterstreicht, dass sich persönliche Smart-Home-Szenarien zum Wohlfühlen ganz einfach erstellen lassen. (Quelle: Somfy)