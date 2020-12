Vertriebspower auf dem deutschen Mark (12/16/2020 09:48:48 AM) MACO HAUTAU Deutschland GmbH



Die MACO Beschläge GmbH in Schöllnach wird am 1. Januar 2021 zur MACO HAUTAU Deutschland GmbH. Die deutsche Vertriebsniederlassung der MACO-Gruppe bündelt ihre Kompetenzen mit jener von HAUTAU und wird die Vertriebspower stärken.

Fekke van Dijk, Geschäftsführer der MACO Beschläge GmbH in Schöllnach, freut sich über die Zu-sammenarbeit mit HAUTAU am deutschen Markt. Gemeinsam mit Frank Jedamski wird er ab 1. Januar 2021 die MACO HAUTAU Deutschland GmbH führen. „Diese Namensänderung ist die logische Konsequenz, den Deutschlandvertrieb in eine Hand zu legen und die Stärken beider Unternehmen auszuspielen“, sagt van Dijk. „Damit setzen wir im Bereich der Großflächenelemente das fort, was wir seit Jahren im Geschäftsbereich der Tür erfolgreich verfolgen: Expertenteams im Vertrieb aufzubauen und die Beratungskompetenz noch weiter auszubauen“.







Bild_©MACO

Fekke van Dijk links und Frank Jedamski rechts „Die Schiebeexperten aus dem Vertriebsteam der HAUTAU GmbH in Helpsen werden in der MACO HAUTAU GmbH gemeinsam mit den Kollegen aus Schöllnach als ein Vertriebsteam für den Handel und die Verarbeiter im deutschen Markt auftreten“, sagt Jedamski.



Die HAUTAU GmbH in Helpsen mit allen anderen Geschäftsbereichen bleibt bestehen. Jedamski teilt sich dort die Geschäftsführung zusammen mit Martin Beißner.





Über die HAUTAU GmbH

Seit 1910 steht der Name HAUTAU weltweit als Synonym für Qualität und Beständigkeit bei Großflächenelementen, insbesondere Schiebe-Kipp- und Parallelabstell-Schiebe-Beschläge und Hebe-Schiebe-Beschläge einschließlich Bodenschwellen. Zusätzlich zählen Beschläge für Oberlichtöffner, Schwingflügel sowie Antriebe, Rauch- und Wärme-Abzugsanlagen, Lüftungssteuerungen und Fensterlüfter, außerdem Smart-Building-Anwendungen zum Leistungsangebot. 300 Mitarbeiter sorgen für den Export in 60 Länder.





Über Mayer & Co Beschläge GmbH (MACO)

MACO, gegründet 1947, zählt zu den Weltmarktführern für Fenster-, Tür- und Großflächenbeschläge und ist Anbieter innovativer System- und Sicherheitslösungen. Dazu zählen immer mehr die Vernetzung mechanischer Bauteile mit elektronischen Komponenten und Funksensoren für die Anbindung an Smart-Home-Systeme zur Automation von Bedienung und Zustandsüberwachung. MACO ist bekannt als Innovationstreiber und Hersteller mit Weitblick, der frühzeitig Zukunftsszenarien in die Produktentwicklung einplant und durchaus für disruptive Lösungen in der Branche sorgt. 2018 hat MACO mit der Eröffnung seines Forschungs- und Innovationszentrums am Hauptsitz in Salzburg Weichen für innovatives Arbeiten gestellt. Mit Übernahme der Mehrheit an der deutschen Hautau GmbH wird MACO seine starke Position in großen Schiebesystemen und Fensterautomation weiter ausbauen. Der Hauptsitz mit Produktion befindet sich in der Stadt Salzburg. Zusätzlich betreibt das Familienunternehmen fünf weitere Produktionswerke: in Mauterndorf und Trieben (A), in Helpsen (D), ein Montagewerk in Kaluga (RU) und eines in Gliwice (PL). Hinzu kommen 15 Niederlassungen weltweit. Insgesamt beschäftigt der Beschlägehersteller mehr als 2.600 Mitarbeiter, die einen Exportanteil von 96 Prozent in 40 Länder sichern.