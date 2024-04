Schlanke Linie für Fensterfronten SUNFLEX präsentiert SF60 und SF80 in Nürnberg



Dass schlanke Ästhetik im Bau gut ankommt, bewies die SUNFLEX Aluminiumsysteme GmbH mit den neuen Systemen SF60 und SF80 jüngst auf der Fensterbau Frontale in Nürnberg. Besonders schmale Rahmen zeichnen diese Fenstersysteme aus, die trotzdem je nach Scheibenaufbau und Dimensionierung auf Uw-Werte bis 0,8 W/m2K kommen. Und auch in den Prüfverfahren erzielten die beiden Systeme gegenüber den Wettbewerbern beste Ergebnisse. So erzielten beide Systeme bei der Luftdurchlässigkeit nach DIN EN 1027:2016-09 / DIN EN 12208-2000-06 Klasse 4. Bei der Schlagregendichtheit nach DIN EN 1027:2016-09 / DIN EN 12208-2000-06 erhielt das SF60 Klasse 9A und das SF80 Klasse E750 und beim Widerstand gegen Windlast nach DIN EN 1027:2016-09 / DIN EN 12208-2000-06 wurde das SF60 mit Klasse C3/B5 und das SF80 mit Klasse C5 bedacht. Beide Systeme sind zudem bei Einbruchsicherheit mit RC2 ausgezeichnet. „Das Interesse war entsprechend groß. Bei Rahmenelementen bis 800 Kilo zeigten sich die Besucher am Stand fasziniert, dass derartige bewegliche Fenster mit Rahmenbreiten von nur 21 mm beziehungsweise 30 mm möglich sind“, resümiert Dennis Schneider, Geschäftsführer von SUNFLEX, und ergänzt: „Wir haben bei den Systemen viel Entwicklung betrieben, um den modernen Wohnstandards zu entsprechen und bei Energie- und Hochwärmedämmung den Ansprüchen an puristisch zurückhaltendes Design im Bau gerecht zu werden. Das ist uns hier gelungen.“ Neben den neuen Schiebefenstern stand auch das kubische Terrassendach SF300 im Interesse der Standbesucher. „Da das Dach schon seit einiger Zeit auf dem Markt ist, gab es durchaus Besucher, die uns sehr gezielt aufgesucht haben, um sich das Design bei dieser Gelegenheit einmal live anzusehen“, sagt Schneider und ergänzt: „Vor allem die innen liegende Statik, die Regenwasserablauf und Dreckansammlungen auf dem Dach reduziert, sowie die Verblendung, die dem Dach bei 2° Neigung eine waagerechte Optik verleiht, standen hier in den Gesprächen im Vordergrund.“



Weitere Informationen unter www.sunflex.de











Bildquelle SUNFLEX Aluminiumsysteme GmbH