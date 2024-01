Kneer-Südfenster auf der Fensterbau Frontale 2024: Halle 5, Stand 5-121 (01/29/2024 02:57:38 PM) Zukunftsorientierte Anforderungen bei Fenstern und Türen im Fokus



Kneer-Südfenster zeigt auf der diesjährigen Fensterbau Frontale in Nürnberg einmal mehr Fenster- und Haustüren-Kompetenz pur. Der Hersteller aus Westerheim präsentiert sich mit einem völlig neuen Standkonzept: modern, klar und einladend. Kleinbäume und Grünpflanzen schaffen eine entspannende Atmosphäre für Gespräche und machen zugleich den Unternehmensfokus auf Umweltschutz und Nachhaltigkeit erlebbar. Die Besucher erwartet gleich eine ganze Reihe an Neuheiten aus den Bereichen Türen, Fenster und Hebe-Schiebe-Türen. So erweitert der Hersteller aus Westerheim beispielsweise sein hochwertiges Portfolio um neue Aluminium-Brandschutz-Außen- und -Innentüren. Zu sehen sind darüber hinaus eine Vielzahl innovativer Lösungen, die den Wohnkomfort erhöhen sowie einen Beitrag zur Energieeffizienz und Wertsteigerung von Immobilien leisten: aktuelle Farb- und Oberflächentrends, hochwertiges Design und zukunftsweisende Technik in allen Produktbereichen.



Neu bei Kneer: Brandschutz-Türen mit El 30-Klassifizierung

Eine Hauptattraktion auf dem Messestand sind die neuen Brandschutz-Türen aus Aluminium. Kneer-Südfenster fertigt sie als resistente Außentüren und als Innentüren – damit ist Kneer einer der wenigen Hersteller, der alle Bedarfsbereiche im Privat- und Objektbau abdecken kann. Das neuartige Brandschutztürsystem erfüllt die Klassifizierung El 30 nach DIN EN 16034. Somit bieten die Kneer Aluminium-Brandschutz-Außen- und -Innentüren mindestens 30 Minuten Feuerwiderstand. Sie erreichen zudem die Schallschutzklasse 3 sowie die Widerstandsklasse RC 2 für erhöhte Einbruchhemmung.



Neue Generation Kunststoff-Fenster und Aluminium-Kunststoff-Fenster

Als ein weiteres Highlight präsentiert Kneer-Südfenster das neue Kunststoff-Fenster KF 700. Es erfüllt höchste Ansprüche an Stabilität, Energieeffizienz und Langlebigkeit. Die Basis für diese herausragenden Merkmale bilden neuartige, glasfaserverstärkte Kunststoffrahmen mit einer integrierten Alufolie im Profil, die Wärme reflektiert. Das Neue Premium Fenstersystem garantiert eine Wärmedämmung bis Uw 0,68/m²K und darüber hinaus Spitzen-Schalldämmwerte bis 48 dB. Ganz im Sinne von Nachhaltigkeit und Ressourcenschonung kommt das neue KF 700 ohne Wärmedämmschaum aus sowie weitgehend ohne Stahlarmierungen. In der Summe seiner Eigenschaften ist es zweifellos das Kunststoff-Fenster der Zukunft.



Gezeigt wird auch das neue Aluminium-Kunststoff-Fenster AKF 700 mit neuem, glasfaserverstärkten Kunststoffrahmen und einer robusten Aluminium-Vorsatzschale im exklusiven Design. Diese zukunftsweisende Innovation auf Premiumniveau eignet sich hervorragend für den wertbeständigen Wohn- und Objektbau mit Flügelhöhen bis zu 260 Zentimetern. Das neue Fenster in der Werkstoffkombination Aluminium-Kunststoff ist äußerst stabil, dabei leicht, widerstandsfähig und besonders energieeffizient dank gesteigerter Wärmedämmeigenschaften.



Zukunftsfähige Fenster mit Leichtglas

Eine weitere Besonderheit auf dem Messestand ist die neuartige 3-fach Verglasung aus Leichtglas, die Kneer-Südfenster beim neuen Kunststoff-Fenster KF 700 zeigt. Durch den Scheibenaufbau mit unterschiedlichen Glasstärken ergeben sich Gewichtseinsparungen bis zu 33 Prozent gegenüber einer herkömmlichen 3-fach Isolierverglasung. Das bedeutet: optimales Handling mit reduziertem Transport- und Montageaufwand. Weitere Vorteile sind die optimierte Tageslichtnutzung und verbesserte Dämmwerte beim Schallschutz.



Neue Hebe-Schiebe-Tür der Extraklasse: schlicht und modern, starke innere Werte

Auch das Sortiment der Holz-Hebe-Schiebe-Türen für hohe Design- und Funktionsansprüche hat Zuwachs bekommen. Neben den beliebten Modellen HST 115 Sky Plus mit rahmenloser Verglasung bis in die Schwelle sowie HST 115 Sky Axxent mit Nullbarriere-Schwelle überzeugt die neue HST 90-Variante mit ihrem filigranen Äußeren. Sie bietet einen niveaugleichen, barrierefreien Übergang von innen nach außen. Kombiniert wird das schlanke Design mit einer neuen, verdeckt in der Tür platzierten Motorentechnik für besonders komfortables, leichtgängiges und leises Öffnen und Schließen.



Identität erhöht die Wertschöpfung

Für Kneer-Südfenster haben kontinuierliche Verbesserungen bei digitalen Leistungen eine hohe Bedeutung. Gezeigt wird auf dem Messestand die Funktion der Window.ID: Inzwischen werden die Bauelemente mit einem Etikett versehen, das einen QR-Code und den RFID-Chip enthält. Über das Etikett auf der Rahmen- bzw. Flügelinnenseite lassen sich alle wesentlichen Informationen abrufen, beispielsweise exakte Maße und eingesetzte Komponenten sowie Bedienungs- und Wartungsanleitungen. Die Daten bleiben über den kompletten Lebenszyklus des Fensters erhalten. Somit ist die Nachfertigung eines Fensters jederzeit möglich. Der Datenabruf erfolgt per App und mit der Window.ID.



Nicht fehlen dürfen auf dem Messestand moderne Holz- und Aluminium-Holz-Haustüren mit verschiedenen Grifflösungen und auf Wunsch mit intelligenten, direkt im Türblatt integrierten Zutrittssystemen. Zu sehen sind auch schaltbare Glasanwendungen für mehr Privatsphäre, die Pfosten-Riegel-Fassade und das beliebte Panoramafenster. Ein Besuch des Messestands von Kneer-Südfenster lohnt sich also – Interessierte der Fensterbau Frontale sollten sich diese spannende Themenwelt keinesfalls entgehen lassen.



Bildnachweis: Kohlhaas & Partner für Kneer-Südfenster





Mit der Window.ID, die Kneer-Südfenster auf alle Fenster aufbringt, lassen sich auf Lebenszeit grundlegende Daten wie Scheibenmaße, Beschlagausstattung, Sicherheitsstufe, Farbe etc. abrufen. Fachhandwerksbetrieben wird so vieles erleichtert – beispielsweise die Endabnahme.



Foto: Kneer-Südfenster