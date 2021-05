Stellenangebot Position:

Leiter (m/w/d) Entwicklung Region:

Thüringen Klassifizierung:

Management Anstellungsart: Vollzeit Stellenbeschreibung: Leiter (m/w/d) Entwicklung



Unternehmensprofil



Unser Klient ist ein aufstrebendes und mittelständisch aufgestelltes Unternehmen des produzierenden Umfeldes. Das Unternehmen ist international aufgestellt und ist in vielen Bereichen Marktführer. Als Produzent investiert das Unternehmen kontinuierlich in die FuE und Nachhaltigkeit und bietet seinen Kunden maßgeschneiderte Lösung an. Aktuell suchen wir einen Leiter (m/w/d) Entwicklung für den Standort in Ostthüringen, der die Neuentwicklungen der Zentrale in die bestehende Produktion integriert.



Aufgaben

Entwicklung von Neuprodukten und angepassten Kundenlösungen, sowie Optimierung bestehender Produkte

Führung des Teams sowie Optimierung der Entwicklungsprozesse

Dokumentation der Produktsysteme

Koordination von internen und externen Prüfungen

Weiterentwicklung der Entwicklungsprozesse

Teammentoring, Schulung von Personal

Technische Ausarbeitung und Kalkulation von Sonderlösungen

Durchführung von internen und externen Schulungen



Anforderungen

Dipl.-Ing oder Techniker der Fachrichtung Maschinenbau oder vergleichbar

Mehrjährige Berufserfahrung in einer vergleichbaren Position

Erfahrung in der Führung von Mitarbeitern

Hohes technisches Verständnis

Eigeninitiative und hohe Einsatzbereitschaft

Sicheres und freundliches Auftreten, Belastbarkeit und Teamfähigkeit

Gute Kenntnisse in AutoCAD und MS-Office

Sehr gute Deutsch- sowie gute Englischkenntnisse

Kontakt



