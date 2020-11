Nobu Hotel Warsaw: Zeitlose Eleganz trifft modernes Design Mit einer außergewöhnlichen Architektur, die den Art-Deco-Stil der 1920er Jahre mit der Moderne verbindet, setzt ein neues Designhotel in der polnischen Hauptstadt Akzente: Das Nobu Hotel Warschau. Gegründet von Oscar-Preisträger Robert De Niro, dem japanischen Küchenchef Nobu Matsuhisa und dem Unternehmer Meir Teper, liegt das exklusive 5-Sterne-Hotel mit 117 Zimmern und Suiten im kulturellen Warschauer Stadtteil Mokotów. Die Bauarbeiten des 100 Millionen PLN (21,8 Mio. €) schweren Projekts begannen 2017, am 3. August 2020 öffnete das Hotel nun seine Pforten für Gäste aus aller Welt.



Nobu zählt derzeit fast 40 Restaurants weltweit, die charakteristische japanische Gerichte und – je nach Standort – lokale kulinarische Köstlichkeiten verbindet. Nach dem Erfolg der Restaurantkette beschlossen die Gründer der Marke Nobu, luxuriöse Hotels zu schaffen, die ausgezeichnete Kulinarik und einen Aufenthalt in außergewöhnlicher Atmosphäre vereint. Besonders bezeichnend für die Marke Nobu ist außerdem die Architektur der Gebäude, die jedes Mal variiert und individuellen Bezug zum Standort des Hotels schafft.



In Warschau, wo nun das zwölfte Hotel der renommierten Marke gebaut wurde, entstand ein außergewöhnlicher, trapezförmiger Glaskörper mit versetzten Stockwerken. Besonders sticht dabei die Fassade des Neubaus aus Bruchglas hervor, die dem anspruchsvollen Klientel, zu dem nicht selten auch Hollywood-Stars zählen, genügend Privatsphäre bietet, ohne auf den Ausblick auf die Warschauer Skyline verzichten zu müssen.

Das Hotel entstand auf dem Gelände des ehemaligen Rialto-Hotels inmitten von historischen Gebäuden, was eine vorsichtige Herangehensweise notwendig machte. Das ursprüngliche Rialto wurde zu einem klassischen Flügel umgebaut und um einen zeitgemäßen Neubau erweitert, der mit seiner klaren Formensprache den Warschauer Baustil zu Beginn des letzten Jahrhunderts aufnimmt. Der moderne Teil wurde vom polnischen Architekturbüro Medusa Group und dem Designbüro Studio PCH aus Kalifornien gestaltet. Dabei gelang es, den traditionell japanischen Touch mit der Moderne zu vereinen.



In sämtlichen öffentlichen Bereichen des Hotels sind Meisterwerke moderner polnischer Kunst aus der Sammlung Grzegorz Jankilewicz zu finden. Die Kombination aus Kulinarik, Kultur, Architektur und Energieeffizienz machen das Nobu Hotel Warsaw so einzigartig.



Viel Tageslicht mit hoher Energieeffizienz

Im Inneren sorgen große Glasflächen für viel Tageslicht. Die Dreifachverglasung der Firma Vitroterm-Murów bietet noch weitere Vorteile: Ausgestattet mit Warme Kante-Abstandhaltern von SWISSPACER ist für eine bestmögliche Isolierung gesorgt. Die Abstandhalter des Schweizer Herstellers bestehen aus einem hoch isolierenden Kunststoffverbundmaterial, welches den Verlust der Wärme auf ein Minimum reduziert. Sie verhindern somit Kältebrücken und Wärmeverluste im Randbereich der Isolierglasscheiben – dadurch gelangt weder die Hitze im Sommer noch die Kälte im Winter in das Gebäudeinnere. Tauwasser, Schimmelpilz und daraus resultierende gesundheitliche Beeinträchtigungen können erst gar nicht entstehen. Obwohl sie auf den ersten Blick ein kaum wahrnehmbares Detail in der Gesamtplanung darstellen, sind die Abstandhalter für Energieeinsparung sowie angenehme Temperaturen in den Innenräumen des Nobu Hotels in Warschau maßgebend.



