Faltanlagen und Schiebetüren aus Aluminium (05/12/2022 09:28:01 AM) Ventana als optimaler Partner für Objektkunden und den Wintergartenbau



Seit 2020 erweitern Hebe-Schiebe-Türen aus Aluminium das Produktsortiment des Sonderfenster-Spezialisten aus Vreden und die Sparte wächst weiter. Denn vor allem in Bezug auf Elementgrößen und die Vielfalt der Öffnungsmöglichkeiten können die Aluminium Produkte punkten.

Neben den Aluminium Hebe-Schiebe-Türen der Systemgeber Schüco und heroal, fertigt der Spezialist auch vermehrt Aluminium Faltanlagen in den Systemen Schüco ASS 70 FD und ASS 80 FD HI. Zudem ist Ventana auch Pilotkunde für die neuen Faltanlagen von Schüco, welche im vierten Quartal ausgeliefert werden können.



Objekt- und Wintergartenkunden werden angesprochen

Großflächige Schiebe- und Faltelemente sind vor allem bei Neubaufassaden im Trend und auch im Wintergartenbau und bei der Altbausanierung spielen sie eine immer wichtigere Rolle. Mit der Hebe-Schiebe-Tür Serie ASE 60 / ASE 80 HI von Schüco sowie den Faltanlagen in den Systemen Schüco ASS 70 FD und ASS 80 FD.HI, ist Ventana breit aufgestellt. Die Serie heroal S 77 / S77 SL rundet das breite Angebot im Bereich Aluminium ab. Der Sonderfenster-Spezialist unterstützt als verlängerte Werkbank den Fensterhersteller sowohl im Kunststoff- als auch im immer weiterwachsenden Aluminiumbereich und bietet diesen einige Vorteile.



Denn die Produkte sind durch schmale Bautiefen und Profilansichten nicht nur modern, auch die Wärmedämmung lässt keineswegs zu wünschen übrig und überzeugt auch bei hohen Ansprüchen.

Ein weiterer entscheidender Vorteil: die möglichen Dimensionen. So sind beispielsweise im Bereich der Faltanlagen zwei- bis siebenflügelige Anlagen problemlos umsetzbar, bei einer Flügelbreite von bis zu 1,2 Metern. Das erweitert im Umkehrschluss die Einsatz- und Anwendungsmöglichkeiten der Faltanlagen vom Wintergarten bis zur modernen Außenfassade und lässt die neuen Systeme beim Sonderfenster-Spezialisten in den Fokus rücken. Auch die anderen Aluminium Schiebesysteme stehen den Faltanlagen in nichts nach. So ermöglichen alle den barrierefreien Zugang und punkten vor allem mit großflächigen Verglasungen und schmalen Bautiefen.









Aluminium Hebe-Schiebe-Tür bieten vielfältige Möglichkeiten, zum Beispiel als dreispurige Variante





Großflächige Möglichkeiten mit Aluminium





Aluminium Faltanlagen als moderne und platzsparende Wintergartenlösung Bindeglied zwischen Systemhersteller und Verarbeiter

Ventana forciert den ständigen Austausch mit den Systemherstellern auf der einen und den Kunden aus der anderen Seite. So können zielgerichtet Verbesserungen für die Bereiche Hebe-Schiebe-Türen und Faltanlagen platziert werden. Der Fensterhersteller kann sich auf seine eigene Kernkompetenz konzentrieren und Detailplanungen vom optimalen Bauanschluss über Sonderlösungen bis hin zu ausgearbeiteten Sicherheitspaketen von Ventana nutzen. Für die Wintergartenkunden gibt es außerdem spezielle Lösungen im Bereich Statik.



Feste Ansprechpartner für den Kunden

„Unsere Kunden schätzen an uns nicht nur die qualitativen Produkte, sondern vor allem auch die partnerschaftliche Zusammenarbeit. Feste Ansprechpartner finden sie bei uns sowohl im Bereich Vertrieb, also auch in der Technik, und Sachbearbeitung. Mit Preislisten geben wir unseren Kunden zudem eine Sicherheit, die Elemente kurzfristig selber kalkulieren zu können. Das Team beantwortet Anfragen kurzfristig und bei den Auftragsbestätigungen werden saubere Detailzeichnungen erstellt, die der Kunde in seine Ausführungsplanung einfügen kann“, so Daniel Lechtenberg, Leiter Vertrieb und Marketing.









Über Ventana Deutschland

Ventana Deutschland fertigt Sonderfenster und -türen aus Kunststoff und Aluminium. Das Sortiment umfasst Bögen, gebogene und kreisrunde Fenster ebenso wie Schrägfenster, Hebe-Schiebe-Türen, Faltanlagen und Haustüren. Damit ist Ventana europaweit der einzige Vollsortimenter des Fenstersonderbaus.

Das inhabergeführte Unternehmen beliefert Fenster- und Türenhersteller im ganzen Bundesgebiet, im angrenzenden Ausland und weltweit. Rund 250 Mitarbeiter verarbeiten auf einer Produktionsfläche von über 10.000 Quadratmetern die Profile und Beschläge aller führenden Systemgeber.

Dem Kunden im In- und Ausland wird durch individuelle Outsourcing-Konzepte die Möglichkeit gegeben, sich auf sein Kerngeschäft zu konzentrieren. Die Lieferung erfolgt europaweit mit eigenem Fuhrpark. Mit Produktionsstandorten in Deutschland, Polen und den USA und Vertriebsniederlassungen in Italien und Frankreich, ist die Ventana Gruppe der weltweit führende Zulieferer für Sonderfenster und -Türen aus Kunststoff.





Weitere Informationen:

Ventana Deutschland GmbH & CO. KG

Internet: www.ventana-deutschland.com