Konstruktionsplatten für die Vorwandmontage (11/26/2020 03:16:20 PM) ISO-Chemie hat einen Neuzuwachs im Vorwandmontagesystem anzubieten. Aus den Platten können konstruktive Sonderbauteile bei der Montage von Fenstern in der äußeren Wärmedämmebene angefertigt werden.



ISO-TOP KONSTRUKTIONSPLATTEN WF3 bestehen aus hochverdichtetem THERMAPOR, also dem gleichen Material wie der TYP 3 des ISO-Chemie Vorwandmontagesystems. Mit der Plattenware können individuelle Anpassung für Montage- und Abdichtungsdetails im VORWANDMONTAGESYSTEM ISO-TOP WINFRAMER gemacht werden. Dabei sind sie sowohl als Adapterplatten in Kombination mit den Systemkanteln oder auch einzeln aus Unterbauprofile, Futterleisten sowie Fensterbankformteile und bei der Einpassung von Rollo- und Raffstorekästen verwendbar. Mit einer Festigkeit von mehr als 650 kPa bieten die ISO-TOP KONSTRUKTIONSPLATTEN WF3 eine sehr gute Tragfähigkeit eines Fensters oder einer Tür.









Bild: ISO-Chemie GmbH

© 2020 ISO-Chemie GmbH Die in Stärken von 20 bis 100 mm erhältlichen Platten lassen sich durch Sägen oder Fräsen in Dimension und Geometrie auf die spezielle Bausituation vor Ort auf der Baustelle anpassen.



Die ISO-TOP KONSTRUKTIONSPLATTEN WF3 können mit den Systemkomponenten des Vorwandmontagesystems ISO-TOP WINFRAMER kombiniert werden und bilden eine ideale Grundlage für die 3-Ebenen-Abdichtung mit Multifunktionsfugendichtbändern bzw. den anderen Systemprodukten des ISO3-FENSTERDICHTSYSTEMs von ISO-Chemie.





