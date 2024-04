Children’s Living Places (04/16/2024 04:13:57 PM) SOS Children’s Villages Denmark bildet Allianz mit Partnern, um CO2-arme Wohnhäuser für Kinder ohne elterliche Fürsorge in der Ukraine zu bauen



SOS Children’s Villages Denmark (SOS DK) hat in Zusammenarbeit mit SOS Children’s Villages Ukraine (SOS UA), der Villum Foundation, Viessmann Foundation, Grundfos Foundation, Bitten & Mads Clausen’s Foundation, der VELUX Gruppe, Somfy Foundation, DOVISTA, Flügger, VELUX Ukraine, Kromann Reumert und dem Export and Investment Fund of Denmark (EIFO) ein neues Projekt zur Unterstützung des Umbaus des ukrainischen Kinderfürsorgesystems ins Leben gerufen. Das Projekt Children’s Living Places soll den Herausforderungen im Bereich der Kinderfürsorge, die durch den anhaltenden Krieg verschärft wurden, begegnen und folgt Prinzipien sozialer Nachhaltigkeit und CO2-armen Bauens.



Am 15. April startete das Projekt Children’s Living Places. Ziel des Projektes ist es, die alternative Betreuung von Kindern in der Ukraine durch die Schaffung neuer familienähnlicher Betreuungsumgebungen in Ergänzung zu den vielen anderen bestehenden Einrichtungen im Land zu verbessern. Bereits vor Kriegsbeginn im Februar 2022 lebten in der Ukraine, einem der Länder mit der höchsten Quote an in stationärer Betreuung lebenden Kindern in Europa, etwa 100.000 Kinder in Betreuungseinrichtungen.

Das Projekt wird Gebäudekomplexe an drei verschiedenen Standorten in der Ukraine umfassen. Jeder Komplex wird aus Wohnhäusern für Pflegefamilien, gemeinsamen Freizeit- und Sozialräumen sowohl für die Bewohner:innen als auch für die Gemeinschaft vor Ort sowie Sozialeinrichtungen bestehen, die den Pflegefamilien und den in der Region lebenden Familien psychologische und soziale Unterstützung anbieten.



Die Gebäude werden nach dem Living Places Konzept gebaut, das von der VELUX Gruppe, EFFEKT Architects und Artelia Engineers entwickelt wurde. Mithilfe des Konzeptes können bezahlbare Wohnhäuser gebaut werden, deren CO2-Fußabdruck deutlich reduziert ist und die ein sehr gutes Innenraumklima bieten. Dabei werden fünf Grundprinzipien befolgt: Die Wohnungen sollen die Gesundheit fördern, anpassungsfähig, einfach, langfristig gemeinschaftlich nutzbar und skalierbar sein.



Mads Klæstrup Kristensen, Geschäftsführer von SOS Children’s Villages Denmark, betont: „Der andauernde Krieg in der Ukraine betrifft Millionen Kinder und hat viele von ihnen ohne elterliche Fürsorge, Schutz und einen sicheren Ort zum Leben zurückgelassen. Es war und ist unsere Priorität, dafür zu sorgen, dass die Bedürfnisse und Rechte von Kindern weltweit gewahrt werden, damit sie in einem liebevollen Zuhause aufwachsen, sich frei entfalten und ihr stärkstes Selbst werden können. Mit diesem Projekt wollen wir bessere Wege für die physische, emotionale und soziale Betreuung von Kindern ohne elterliche Fürsorge aufzeigen und zur Deinstitutionalisierung beitragen, indem wir neue, ganzheitliche Lösungen für alternative Betreuungsumgebungen vorstellen.“

Die Gebäudekomplexe werden in bestehenden lokalen Gemeinschaften errichtet, um die Familien optimal zu integrieren und Offenheit zu und von den umgebenden Gemeinschaften zu fördern. Neben der baulichen Infrastruktur beinhaltet das Projekt umfassende Unterstützungsleistungen wie psychologische Gesundheitsfürsorge und soziale Unterstützung, zugeschnitten auf die speziellen Bedürfnisse der Kinder und Betreuer:innen. Dieses Angebot steht auch Familien aus umliegenden Regionen zur Verfügung. Auf diese Weise soll die Trennung von Familien verhindert werden.









Grafik: EFFEKT architects









Grafik: EFFEKT architects









Foto: SOS Children’s Villages Ukraine

Ein Leuchtturmprojekt mit einflussreichen Akteuren der Baubranche

Um die ambitionierten Ziele des Projekts zu erreichen, haben SOS DK und SOS UA eine Allianz führender Unternehmen der Baubranche ins Leben gerufen. Finanziert wird das Projekt von der Villum Foundation – Teil der VELUX Foundations –, Viessmann Foundation, Grundfos Foundation und Bitten & Mads Clausen’s Foundation. Die VELUX Gruppe steuert ihr Living Places Konzept zum Projekt bei. Somfy Foundation, DOVISTA, Flügger und VELUX Ukraine tragen als Sachspender bei, während Kromann Reumert und EIFO das Projekt mit juristischer und finanzieller Expertise unterstützen.



Lars Petersson, CEO der VELUX Gruppe, sagt: „Angesichts der beispiellosen Zerstörungen, die der Krieg im ganzen Land angerichtet hat, möchten wir einen nachhaltigen Beitrag zum Wiederaufbau von Wohnraum in der Ukraine leisten. Mit unserem Living Places Konzept demonstrieren wir, dass der Bau gesunden Wohnraums mit einem geringen CO2-Fußabdruck möglich ist. Wir freuen uns, Teil dieses bedeutenden Projektes sein zu können – für eine bessere Zukunft für Kinder ohne elterliche Fürsorge in der Ukraine. Uns ist bewusst, dass dies nur ein kleiner Beitrag ist, doch die Kinder, die in den neuen Gebäuden leben werden, wachsen in einer Umgebung auf, die Gesundheit und Wohlbefinden fördert. Wir hoffen, dass dieses Projekt andere zum Handeln inspiriert – sowohl in Bezug auf die Unterstützung des Wiederaufbaus der Ukraine als auch zur Transformation der Baubranche.“



Das Projekt Children's Living Places dient als Leuchtturmprojekt für die Kombination von sozialer Nachhaltigkeit einerseits und Wohnungen mit geringeren CO2-Emissionen und gesundem Raumklima andererseits. Längerfristig sollen örtliche und nationale ukrainische Behörden inspiriert und weitere Partner gewonnen werden, die dem Beispiel des Projekts folgen und es skalieren. Zudem soll die Einrichtung weiterer gesundheitsfördernder Wohnräume gefördert werden, die einem leicht umsetzbaren, nachhaltigen Konzept folgen, um Pflegefamilien und Kindern im ganzen Land zu helfen.



Mads Kristensen ergänzt: „Unsere Partnerschaft mit der VELUX Gruppe und anderen Partnern ermöglicht es uns, ein breites Bündnis zu bilden, das sich dafür einsetzt, gesunde Lebensräume für Kinder und ihre Familien in der Ukraine zu schaffen.“

Zum Hintergrund: Schätzungen zufolge sind mehr als 10 % des gesamten Wohnungsbestands in der Ukraine durch den Krieg beschädigt oder zerstört worden. Fast zwei Millionen Haushalte sind davon betroffen .

Die Gesamtkosten der Schäden am Wohnungssektor werden auf 55,9 Milliarden Dollar geschätzt. Der Bedarf an Wiederherstellung und Wiederaufbau des Wohnungssektors wird auf 80,3 Milliarden Dollar geschätzt .



Über SOS-Kinderdörfer

Mit mehr als 130 nationalen Verbänden sind die SOS-Kinderdörfer die weltweit größte Nichtregierungsorganisation, die sich dafür einsetzt, dass Kinder und Jugendliche, die keine elterliche Fürsorge haben oder davon bedroht sind, diese zu verlieren, mit der Betreuung, den Beziehungen und der Unterstützung aufwachsen können, die sie brauchen, um ihr stärkstes Selbst zu werden.



Die SOS-Kinderdörfer bemühen sich kontinuierlich um die Betreuung von Kindern auf der ganzen Welt. Im Jahr 2022 erreichten die SOS-Kinderdörfer weltweit 2.548.400 Menschen, unterstützten insgesamt 99.300 Familien und sorgten für 69.200 Kinder und Jugendliche in verschiedenen Betreuungsformen.







Über die Velux Gruppe

Seit über 80 Jahren schafft die Velux Gruppe durch die maximale Nutzung von Tageslicht und frischer Luft durch das Dach ein besseres Lebensumfeld für Menschen in der ganzen Welt. Das Produktprogramm umfasst Dachfenster und Oberlicht-Module, dekorative Sonnenschutzprodukte sowie Rollläden, Anschlussprodukte und Smart-Home-Lösungen. Diese Produkte sorgen für ein gesundes und nachhaltiges Raumklima beim Arbeiten und Lernen sowie beim Spielen und in der Freizeit. Die Velux Gruppe ist mit Produktions- und Vertriebsstandorten in über 38 Ländern und mit ca. 11.000 Mitarbeitende weltweit tätig. Sie gehört zur VKR Holding A/S, einer Aktiengesellschaft nach dänischem Recht im Alleineigentum von gemeinnützigen Stiftungen (Velux Stiftungen) und der Familie des Unternehmensgründers. 2022 erwirtschaftete die VKR Holding einen Gesamtumsatz von 4,29 Mrd. EUR und die Velux Gruppe einen Gesamtumsatz von 2,99 Mrd. EUR. Die Velux Stiftungen spendeten 181 Mio. EUR für wohltätige Zwecke.



Weitere Informationen über die Velux Gruppe finden Sie unter www.velux.com.