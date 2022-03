360° Raumkomfort = Raumkomfort mit Rundum-Verantwortung (03/09/2022 03:06:38 PM) SIEGENIA verbindet Produktentwicklung, Services und Nachhaltigkeit zu ganzheitlichem Ansatz



Die Entwicklung zukunftsweisender Produkte und Systeme ist bei SIEGENIA eng verknüpft mit passgenauen Services für sämtliche Zielgruppen sowie mit ressourcenschonenden Prozessen. Dem trägt das Unternehmen nun mit einem ganzheitlichen Blickwinkel Rechnung: 360° Raumkomfort bringt zum Ausdruck, dass SIEGENIA aus sämtlichen Perspektiven auf Raumkomfort schaut. „Mit 360° Raumkomfort bringen wir die Ganzheitlichkeit und Nachhaltigkeit zum Ausdruck, mit der unser Unternehmen Verantwortung für das Thema Raumkomfort übernimmt“, erläutert Guy Muller, Geschäftsbereichsleitung Markt - Kunden bei SIEGENIA.



Innovative Produkte mit hohem Endanwendernutzen

360° Raumkomfort beginnt damit, dass das Produktportfolio von SIEGENIA auf größtmöglichen Nutzen für Endanwender ausgerichtet ist. Über Befragungen, Marktbeobachtungen, Studien und Verprobungen steht das Unternehmen in engem Dialog mit potenziellen Anwendern. Das Wissen um deren Anforderungen fließt in die Entwicklung neuer Produkte ein. Ergänzend analysiert das Unternehmen die Megatrends der Zukunft – ebenfalls ein wichtiger Schlüssel für erfolgreiche, innovative Produktlösungen. „Über sämtliche Megatrends hinweg steht die Entwicklung zukunftsfähiger, nachhaltiger Lösungen im Fokus. ‚Nachhaltig‘ bedeutet für uns in diesem Kontext die Entwicklung wertbeständiger, langlebiger Produkte und Systeme, die Generationen überdauern“, erläutert Katja Schreiber, Leitung Marketing-Kommunikation. Das belegt auch der beispielhafte Blick auf die Megatrends Konnektivität und Mobilität: Diese bedient SIEGENIA mit vernetzten Lösungen und Funktionen, die ganzheitliche Raumkomfort-Anwendungen und intelligente Smart-Home-Szenarien schaffen.



Dienstleistungen und Services ganzheitlich gedacht

360° Raumkomfort bedeutet darüber hinaus, dass SIEGENIA Kundennutzen weiterdenkt. Den Anforderungen seiner Partner wird das Unternehmen mit maßgeschneiderten Dienstleistungen über die gesamte Customer Journey hinweg gerecht. Was brauchen angehende Bauherren zur Inspiration für ihre Bauvorhaben? Welche Tools unterstützen Architekten im Planungsprozess? Wie können Fensterhersteller Fertigungsprozesse und Beratungsgespräche optimieren? Bestmöglichen Support bietet SIEGENIA hier u. a. mit einem breit aufgestellten Schulungs- und Trainingsprogramm für Verarbeiter, attraktiven Tools für die Endanwenderberatung oder der Bereitstellung von BIM-Daten für Architekten und Planer. Auch das Erfolgsmodell COMFORT UNIT für die Bodenschwelle ECO PASS, die Verarbeiter über den Onlineshop konfigurieren können, unterstreicht den Anspruch, immer weit über das Produkt allein hinaus zu denken. „Über anwendungsgenaue Services schaffen wir Mehrwert durch ein exzellentes Erlebnis in der Phase der Inspiration, im Planungsprozess und in der Verarbeitung. Dabei sind wir stets geleitet von unserer Vision der Anwendung, dem Erleben von Raumkomfort – 360° Raumkomfort eben“, führt Guy Muller aus.



Die Umwelt im Blick

Mit 360° Raumkomfort formuliert das Unternehmen außerdem seine klare Haltung, nachhaltige Produkte zu schaffen, in Produktion und Arbeitsprozessen sorgsam mit Ressourcen und Umwelt umzugehen und einen wirksamen Beitrag zu Umwelt- und Klimaschutz zu leisten. Damit einher geht die Verabschiedung eines Klimaschutzfahrplans. Für Emissionen aus eigenen Tätigkeiten sowie aus der bezogenen Energie (Scopes 1 und 2) hat SIEGENIA ein klares Ziel formuliert: die Erreichung der Klimaneutralität im Jahr 2028. „Wenn wir 360° Raumkomfort als Rundum-Blick ganzheitlich verstehen wollen, müssen wir konsequenterweise auch Verantwortung dafür übernehmen, wie Raumkomfort entsteht. Dies tun wir in Form von definierten Nachhaltigkeitszielen – das ist unser zweites Verständnis von Nachhaltigkeit. Wir erweitern unsere Perspektive über den einzelnen Wohnraum hinaus auf den Lebensraum des Menschen an sich“, so Katja Schreiber.









Weitere Informationen:

SIEGENIA GRUPPE

Industriestraße 1 - 3

D - 57234 Wilnsdorf

www.siegenia.com















360° Raumkomfort kombiniert zukunftsweisende Produktlösungen mit anwendungsgenauen Services für die Partner von SIEGENIA und ressourcenschonenden Prozessen, die Lebensqualität spürbar weitergeben.





Neue Perspektiven mit 360° Raumkomfort: Das Handeln von SIEGENIA wirft einen konsequenten Blick auf die Trends und Bedürfnisse der Zukunft und richtet Raumkomfort ganzheitlich nach vorne aus.



Damit die Zukunft des Wohnens noch intuitiver wird, verfolgt SIEGENIA den Anspruch von 360° Raumkomfort beim Thema Smartes Wohnen durch eine leistungsstarke Verbindung aus vernetzter Technik mit Komfortbedienung, Wohlfühlklima und Sicherheit.



Bildquelle: SIEGENIA