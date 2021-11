Stellenangebot Position:

Tischler / Metallbauer im Fensterbau (m/w/d) Region:

Schleswig-Holstein Klassifizierung:

Gewerbliche Berufe/Produktion Anstellungsart: Vollzeit Stellenbeschreibung: Tischler / Metallbauer im Fensterbau (m/w/d)

In der Fertigung von Sonderelementen mit handwerklichem Geschick



Die Position



Verglasung von Kunststoffbauelementen

Fertigung von Sonderelementen, z.B. Schräg-Elemente

Mitgestaltung und Sicherstellung eines reibungslosen Produktionsprozesses Montage von Fensterbeschlägen

Bedienung von Maschinen und Anlagen

Durchführung von Qualitätskontrollen





Ihr Profil



Ausbildung zum Tischler (m/w/d), Metallbauer (m/w/d) oder vergleichbare Qualifikation

Handwerkliches Geschick

Berufserfahrung im Bereich Fensterbau, in der Verglasung oder im Bereich Bauelemente ist vorteilhaft aber kein Muss

Genaues und sorgfältiges Arbeiten

Flexibilität und Teamfähigkeit

Kommunikationssichere Deutschkenntnisse





Die Vorteile



Sicherer Arbeitsplatz in der Region

Mittelständisch geprägte, eigentümergeführte Unternehmensgruppe

Partnerschaftliche Unternehmenskultur

Verantwortungsvolle und abwechslungsreiche Tätigkeit

Moderne Ausrüstung

Faire und pünktliche Bezahlung

Eigenverantwortliches Arbeiten nach kurzer Einarbeitungsphase

Unbefristeter Arbeitsvertrag

Betriebliche Altersvorsorge



Unser Recruiting-Partner, die co-ship consult GmbH, freut sich auf Ihre Bewerbung und wird Sie durch den Bewerbungsprozess begleiten. Bei Fragen kontaktieren Sie diesen gerne unter 0521 9117790.

Am besten senden Sie Ihre Bewerbung direkt an bewerbung@baltic.sh unter der Kennziffer 1728fp.



co-ship consult GmbH • Brackweder Str. 57d • 33647 Bielefeld • www.co-ship.de Keine Zeitarbeit • Keine Arbeitnehmerüberlassung



Unternehmensprofil: Die BALTIC Fenster & Türen GmbH ist ein eigentümergeführtes und mittelständisch geprägtes Unternehmen im Baunebengewerbe. Im hohen Norden Deutschlands gelegen, fokussiert sich das Unternehmen auf die Produktion von Bauelementen, z.B. Fenster und Haustüren. Mit effizienten Herstellungsprozessen und einer hochmodernen Produktionsumgebung hat sich das Unternehmen eine hervorragende Ausgangsposition für die Zukunft erarbeitet. Das dynamisch agierende Unternehmen hat damit seine Wettbewerbsposition stark verbessert und befindet sich derzeit in einer starken Wachstumsphase. Mit seiner offenen und partnerschaftlichen Unternehmenskultur bietet die BALTIC Fenster & Türen GmbH dem Kandidaten eine sehr breit angelegte Verantwortung, viel Gestaltungsmöglichkeiten und viel Freiraum für eigene Initiative. Kontaktadresse: BALTIC Fenster & Türen GmbH Frau Marion Findeklee Bewerbungen bitte per E-Mail 25842 Langenhorn Telefon: 0521 9117790 e-Mail: bewerbung@baltic.sh