Über mehrere Jahrzehnte hinweg waren in der York-Kaserne im Südosten von Münster britische Soldaten stationiert. Heute ist das Areal im Begriff, sich in ein innenstadtnahes Quartier mit 1.800 modernen Wohneinheiten zu verwandeln. Die absturzsichernde Befestigung der bodentiefen Fenstertüren im ersten Bauabschnitt erfolgte mit JB-D/FA PLUS von SFS.



Urbanes Wohnen zwischen Gärten, Gründächern und Dachterrassen: Der Abzug der britischen Rheinarmee schafft neue Perspektiven für Münster und seine Bürger.

Nachdem im Südosten der malerischen Studentenstadt bereits das Gewerbegebiet Loddenheide entstand, folgt nun im York-Quartier bezahlbarer Wohnraum für Jung und Alt. Umgeben von Spielplätzen, Kindertagesstätten, einem Gemeinschaftshaus sowie einem attraktiven Mix aus Büro- und Gewerbeflächen ist dort bis 2030 der Bau von insgesamt 1.800 Wohneinheiten geplant.



Das unter Bürgerbeteiligung vom Architekturbüro Lorenzen Mayer entwickelte Areal bietet Familien, Paaren und Studenten ein Umfeld mit hoher Lebensqualität. Wegweisend bei der Realisierung in mehreren Bauphasen ist das konzeptorientierte Vergabeverfahren, das der Entstehung eines nachhaltigen, lebenswerten Viertels dient. Mit der Umsetzung des ersten Bauabschnitts wurde die Depenbrock Bau GmbH & Co. KG beauftragt, ein in Münster für seine wirtschaftlich-energieeffiziente Ausrichtung bekannter Generalunternehmer.



Nachweisführung schnell und einfach

Bei der Errichtung der 216 öffentlich geförderten Mietwohnungen – davon 72 Studentenappartements – erhielt der Fensterbauer FL - Fenster Frank Laurich aus Vreden den Zuschlag für den Einbau der Fenster. Aufgrund der hohen Anforderungen, die bodentiefe Elemente ohne Mauerbrüstung und große Fenster mit hohem Glasanteil an die Befestigungstechnik mit sich bringen, entschied er sich für die Zusammenarbeit mit seinem langjährigen Partner SFS und den Einsatz von







Bei der absturzsichernden Befestigung der bodentiefen Fensterelemente gab JB-D/FA PLUS von SFS die Sicherheit einer bauaufsichtlich zugelassenen Lösung mit erheblichen Zeit- und Kostenvorteilen.



Bildrechte: SFS JB-D/FA PLUS. Das speziell für diese Anforderungen entwickelte und in namhaften Projekten bewährte System gab hier die Sicherheit einer bauaufsichtlich zugelassenen Lösung: Sie schützt vor kostenintensiven Reklamationen und Nacharbeiten. Darüber hinaus bietet es wichtige Zusatzvorteile, z. B. durch seine Einsetzbarkeit für alle gängigen Einbausituationen, Untergründe und Rahmenmaterialien.



Auch die Typenstatik sprach in Münster für den Einsatz von JB-D/FA PLUS. Die einfache, zuverlässige Nachweisführung erlaubte den Verzicht auf eine objektspezifische Nachweisführung durch den Statiker und reduzierte dank der dazugehörigen Bemessungstabellen den Planungsaufwand. Das sorgte im York-Quartier für spürbare Zeit- und Kosteneinsparungen.





Über SFS:



Inventing success together: Dafür steht die Schweizer Unternehmensgruppe SFS und ihre deutsche Niederlassung im hessischen Oberursel. Als Spezialist für Befestigungslösungen rund um die Gebäudehülle bietet das Unternehmen innovative Produkte für zahlreiche Anwendungsgebiete in Industrie und Handwerk. Im Fokus stehen Befestigungssysteme für den Bereich der mechanischen Flachdachbefestigung, den Metallleicht- und Stahlbau, die Fenstermontage, den Holz- und Fassadenbau und modulare Bausysteme. Mit mehr als 50 Jahren Erfahrung in der mechanischen Befestigungstechnik und einer eigenen Forschungs- und Entwicklungsabteilung erfüllen die hochwertigen Systeme von SFS hohe Ansprüche an Sicherheit, Umweltschutz und Wirtschaftlichkeit.





Weitere Informationen:

SFS Group Germany GmbH

In den Schwarzwiesen 2

61440 Oberursel

de.sfs.com