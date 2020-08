Power-Programm für Verarbeiter und Architekten (08/10/2020 07:00:00 AM) Mit Schüco Plus schneller vorankommen



Die momentane Situation ist wirtschaftlich für nahezu jedes Unternehmen eine große Herausforderung. Kreative Lösungswege sind in dieser Zeit gefragt. Mit Schüco haben Kunden und Architekten an ihrer Seite einen starken Partner, der neue Wege geht und dem die bestmögliche Zusammenarbeit in dieser Zeit an erster Stelle steht. Um gemeinsam schneller wieder Fahrt aufzunehmen und langfristig von neuer Stärke zu profitieren stellt das Unternehmen sein neu entwickeltes Power-Programm „Schüco Plus“ zur Unterstützung von Kunden und Architekten vor.



Beginnend mit der digitalen Auftaktveranstaltung am 5. August bietet das Unternehmen seinen Kunden Vertriebsunterstützung mit ausgiebigen Mehrwerten durch Schüco Plus Pakete. Die Aktion wird werkstoffübergreifende Angebote aus der gesamten Schüco Produktpalette umfassen. Dazu gehören Fenster-, Tür-, Fassaden- Schiebe-, Sonnenschutz, Brandschutz- und einbruchhemmende Systeme. Hinzu kommen Maschinen und digitale Lösungen. Mit dieser breit gefächerten Kombination hat das Unternehmen die vielfältigen und jeweils unterschiedlichen Bedürfnisse großer und kleiner Handwerksbetriebe gleichermaßen im Fokus. Sie alle können durch Produktmehrwerte profitieren und Wertzuwachs für Ihr Unternehmen generieren – egal, ob sie Aluminium, Stahl oder Kunststoff verarbeiten.



In den Monaten August, September und Oktober sowie in den Wintermonaten stellt Schüco regelmäßig neue Plus Pakete vor, die jeweils unter einem anderen Highlight-Thema – beispielsweise Komfort, Design oder Gesundheit – präsentiert werden. Neben der Produkt- und Servicevielfalt ist auch die Laufzeit ein unschlagbarer Vorteil von Schüco Plus: Die meisten Pakete halten ihr Angebot bis Ende 2021 aufrecht. So kann der Verarbeiter langfristig planen und die gebotenen Produktmehrwerte je nach Bauvorhaben situativ und vor allem langfristig ausschöpfen.







Die Schüco Plus Pakete bieten Schüco Kunden langfristig Produktmehrwerte und finanzielle Anreize.







Andreas Engelhardt, persönlich haftender Gesellschafter von Schüco, ist überzeugt: „Selbst aus einer globalen Krise wie der aktuellen kann man gestärkt hervorgehen. Für die Schüco Plus Pakete, die zunächst in Deutschland verfügbar und in einem zweiten Schritt auch europaweit eingesetzt werden können, ist jetzt der richtige Zeitpunkt.“



Bildernachweis: Schüco International KG Schüco Plus Pakete im August

Die Schüco Plus Pakete im August sind unter dem Highlight-Thema Komfort zusammengefasst. Hier werden beispielsweise Produktmehrwerte wie barrierefreie Lösungen für Aluminium-Haustüren und -Schiebesysteme sowie für Fenstertüren AWS gespielt. Insgesamt können sich die Schüco Partner im August auf Produkt-Pakete zu folgenden Aluminium-Systemen freuen: Haustüren, Fenster, Schiebetüren, Fassaden, Brandschutz.



Der Bereich Maschinen bietet beispielsweise Anreize beim Kauf des Schüco Profil-Riegelstangenautomates LA 10 und beim Fabrication Data Center. Die Angebote des Bereiches Digital drehen sich um die Kalkulationssoftware SchüCal und um PlanToBuild, einer gewerkeunabhängigen und webbasierten Softwarelösung für das Bauprojektmanagement.



Die Kunststoffsparte stellt neue Schwellen-Kits für Kunststoff-Hebeschiebetüren Schüco LivIngSlide vor. Je nach Wunsch kann der Schüco Kunde die zur Zargenmontage vorbereitete Bodenschwelle in der Standardausführung oder mit barrierefreiem Trittschutz bestellen.



Weitere Informationen zu den Schüco Plus Paketen finden Interessenten unter www.schueco.de/plus