Nordische Inspiration: Zeitloses Fassadendesign mit Balkonverglasungen (05/24/2022 02:39:49 PM) Verglasungssysteme von Lumon vereinen filigrane Formen und kreatives Design mit hoher Funktionalität



Ob bei Neubauten oder Sanierungsprojekten – Glaselemente sind vielseitig einsetzbar und prägen das Erscheinungsbild eines Gebäudes. Die rahmenlosen Verglasungssysteme von Lumon unterstreichen zudem jede Architektur, ohne dabei vom eigentlichen Fassadendesign abzulenken. In der klaren Formensprache zeigt sich die nordische Herkunft von Lumon: Sitz des Stammwerks ist Finnland, das auf eine langjährige Architektur-Tradition zurückblickt, wie sie z.B. Alvar Aalto verkörpert, der als „Vater des Modernismus“ gefeiert wird. Das Land hoch im Norden ist jedoch nicht nur von funktionaler Architektur geprägt, sondern vor allem von Wald und Wasser. Auch das Produktdesign von Lumon durchzieht eine intensive Verbindung zur Natur.



Transparente Gestaltungselemente vermitteln Großzügigkeit und Weite. So bringen moderne, verglaste Außenbereich die natürliche Umgebung und geschütztes Wohnen zusammen. Das gilt nicht nur für Gegenden mit rauer Witterung wie in Nordeuropa, sondern mittlerweile auch besonders für den urbanen Raum, der immer stärker verdichtet wird. Hier wird der Balkon zum behaglichen Zusatzzimmer, das Bewohner nahezu ganzjährig nutzen können – unbeeinträchtigt von Wind, Wetter und Verkehrslärm. Zugleich schaffen Verglasungen einen Mehrwert für Wohnungseigentümer, Investoren und Architekten, auch bei einer nachträglichen Installation. Der Kreativität sind dabei fast keine Grenzen gesetzt.



„Die Gestaltungsmöglichkeiten sind nahezu unbegrenzt“, sagt Andreas Karst, Country Manager der Lumon Deutschland GmbH. „Sie reichen von Aluminium- und Glasgeländern über rahmenlose Verglasungen für Balkone und Loggien bis hin zur kompletten Balkonfassade aus Glas.“



Alle Lumon-Systeme werden individuell nach Maß im finnischen Kouvola gefertigt, wo sich das Unternehmen im letzten Jahr um eine hochmoderne Glasverarbeitungsanlage erweitert hat. In enger Zusammenarbeit zwischen Lumon-Projektleitern und Architekten werden hier auch völlig neue Verglasungskonzepte entwickelt. So hat Lumon z.B. vertikale Gärten im dänischen Mehrfamilienhaus Ørsted's Gardens verglast und damit Treffpunkte für die Bewohner geschaffen. Das Projekt wurde mit dem Renovierungspreis 2021 von renoverin.dk ausgezeichnet. In Aschaffenburg entstand im vergangenen Jahr ein markantes Gebäude mit gerundeten Eckbalkonen. Hier hat Lumon spezielle Balkonverglasungen gefertigt, die so an die Rundungen angepasst sind, dass sie sich dank des Dreh-/Schiebesystems genauso einfach öffnen und schließen lassen wie Elemente in gerader Linie.



Ob außergewöhnliches oder klassisches Design: Die pflegeleichten Lumon-Systeme schützen in jedem Fall zusätzlich die Fassade. Dadurch bleibt die neuwertige Optik eleganter Neubauten und sanierter Objekte auch deutlich länger erhalten als bei Gebäuden ohne Verglasung. Zugleich sinkt der Erhaltungswert beträchtlich. Auch hier zeigt sich die nordische Klasse, die nicht nur auf ein stilvolles Äußeres, sondern auch auf innere Werte wie Qualität und Langlebigkeit setzt.





Weitere Informationen zu Lumon sind unter folgenden Links abrufbar:

https://lumon.com/de/geschaeftskunden/produkte/balkonverglasungen