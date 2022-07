Neubau Werk 4 von Roma in Burgau (07/13/2022 10:49:54 AM) Clever kombiniert: Sonnenschutz und Fassade bilden optische Einheit



Zu Meißen gehört Porzellan, zu Brakel Beschläge und zu Burgau der Sonnenschutz. Am bayerisch-schwäbischen Standort des Sonnenschutzherstellers Roma ist am Neubau Werk 4 zu sehen, wie hohe Qualität im Hinblick auf Optik und Langlebigkeit aussehen kann: Das textile Sonnenschutzsystem ist nahtlos in die Schüco Elementfassade integriert und bildet mit dieser eine harmonische Einheit. Im offenen Zustand nicht sichtbar, unterstützt der Sonnenschutzbehang im ausgefahrenen Zustand mit seiner Farbwahl und Transparenz das hochwertige Design der Fassade.



Eingebettet in eine moderne Landschaftsarchitektur mit Teichanlage, Blumenbeeten und mit Fußwegen durchkreuzten Rasenflächen erstreckt sich das Firmengelände der Roma KG. Hier entstand mit dem über 10.000 Quadratmetern großen Werk 4 eine neue Produktionshalle, in der Aufsatzsysteme für Rollladen, Raffstoren und Textilscreens hergestellt werden. Darüber hinaus befinden sich im Obergeschoss des Industrieneubaus rund 50 Büroarbeitsplätze, ein „schwebendes Büro“ mit weiteren sechs Arbeitsplätzen für die Werksleitung, eine Teeküche sowie ein Besprechungsraum.



In der Parkanlage vor dem Werk stehen rostbraune Pausenpavillons aus Cortenstahl sowie ein Bistro für Besucher und Mitarbeitende. Sie bilden einen deutlichen Kontrast zum Anthrazit der Werksfassade. Großzügige, doppelgeschossige Verglasungen auf der Süd- und Westseite lassen maximal viel Tageslicht in die Büros dahinter einfallen. Ist der solare Wärmeeintrag zu hoch, verschatten die ausgefahrenen Textilscreens an der Außenfassade die Arbeitsplätze und wirken Überhitzung entgegen. „Der textile Sonnenschutz reduziert störende Blendeffekte auf den Monitoren. Gleichzeitig ist ein Ausblick auch bei ausgefahrenem Sonnenschutz möglich“ so Dr. Mathias Klaiber, Leiter Entwicklung Textilscreens bei ROMA. „Für den Außenbereich war uns ein harmonisches, hochwertiges Design wichtig. So sind Sonnenschutz und Fassade in demselben Farbton gehalten. Ist der Sonnenschutz geschlossen, ergibt sich also ein einheitlicher Look des Gebäudes. Der textile Behang zeigt sich zudem ruhig und ebenflächig und passt damit optimal zum Fassadenbild.“



Beim in die Fassade vollständig integrierten textilen Sonnenschutzsystem handelt es sich um den Aluminium Blind Zip Design Screen (AB ZDS) von Schüco. Das Textil wird in schlanken Führungsschienen geleitet und sich in die Trägersysteme der Fassade ein. Die integrierte Zip-Technologie sowie das textile Gewebe des Sonnenschutzes sind dabei von Roma. Für den Neubau Werk 4 kam das Gewebe in der Ausführung Serge 5 % in kohle/kohle mit 5 % Transparenz zum Einsatz. Die Schüco Fassadenelemente sind im passenden RAL-Farbton 7021 Schwarzgrau matt gehalten. An Tagen ohne Sonne oder bei Bedarf kann der Sonnenschutz vollständig eingefahren werden und wird praktisch unsichtbar.



Ein weiterer Vorteil des außenliegenden Sonnenschutzsystems ist seine hohe Witterungsbeständigkeit. Zudem bietet es Stabilität für Windgeschwindigkeiten bis zu 25 Metern pro Sekunde – das entspricht Windstärke 9 bis 10 auf der Beaufort-Skala. Darüber hinaus gilt es als pflegeleicht und reißfest.





Bautafel

Standort: Ostpreußenstraße 9, Burgau

Bauherr und Nutzer: Roma KG, Burgau

Architekten: ALEA Architektur GmbH, Günzburg

Fensterbauer/Schüco-Verarbeiter: Siegfried Wölz Stahl- und Metallbau GmbH & Co. KG, Gundelfingen



Verbaute Schüco Materialien/Produkte:

Sonnenschutzsystem: AB ZDS (Aluminium Blind Zip-Design Screen) in Schüco Fassadensystem AF UDC 80 (Aluminium Façade Unitized Dynamic Construction, Ansichtsbreite min. 80 mm)

Fenstersystem: AWS 75 BS.HI (Aluminium Window System, Blocksystem/Blockfenster, High Insulated)

Türsystem: ADS 75 HD.HI (Aluminium Door System, 77 mm Bautiefe, Heavy Duty, High Insulated)

Brandschutzsystem: ADS 80 FR 30 (Aluminium Door System, 80 mm Bautiefe, Fire Resistant), Feuerwiderstandsklasse EI30 (T/F30) sowie EW30 (G30))



Fertigstellung: Mai 2021



Schüco – Systemlösungen für Fenster, Türen und Fassaden

Die Schüco Gruppe mit Hauptsitz in Bielefeld entwickelt und vertreibt Systemlösungen für Fenster, Türen und Fassaden. Mit weltweit 6.330 Mitarbeitenden arbeitet das Unternehmen daran, heute und in Zukunft Technologie- und Serviceführer der Branche zu sein. Neben innovativen Produkten für Wohn- und Arbeitsgebäude bietet der Gebäudehüllenspezialist Beratung und digitale Lösungen für alle Phasen eines Bauprojektes – von der initialen Idee über die Planung und Fertigung bis hin zur Montage. 10.000 Handwerksbetriebe und 30.000 Architekturbüros sowie Bauschaffende, die den Bau eines Gebäudes in Auftrag geben, arbeiten weltweit mit Schüco zusammen. 1951 gegründet, ist das Unternehmen heute in mehr als 80 Ländern aktiv und hat in 2021 einen Jahresumsatz von 1,995 Milliarden Euro erwirtschaftet. Weitere Informationen unter www.schueco.de











Pavillons aus Cortenstahl im Park vor der Westfassade.







An Tagen ohne Sonne oder bei Bedarf, kann der Sonnenschutz vollständig eingefahren werden und wird praktisch unsichtbar.







Der textile Sonnenschutz zeichnet sich durch ein glattes Gewebebild aus. Er ist teilweise geöffnet.







Das Glasfasergewebe erlaubt eine angenehme Balance aus Transluzenz und Blendschutz.