Sicherheit wenn’s drauf ankommt: Fenster zuverlässig berechnen mit Caluwin (01/29/2024 01:14:22 PM) Ob Fensterbauer, Isolierglashersteller, Architekt oder Energieberater: Mit dem kostenfreien Online-Tool Caluwin sind alle auf der sicheren Seite, die den Uw-Wert für unterschiedliche Fensterkonstruktionen einfach und genau bestimmen wollen. Caluwin bietet zudem ein Simulationstool für druckentspanntes Isolierglas. Gerade dieses umfassende Leistungspaket macht das Tool zum Beispiel für Isolierglashersteller Glas Herzog zu einem wertvollen Helfer.



Holz-, Kunststoff- oder Alurahmen, zweifach oder dreifach verglast, mit oder ohne Sprossen – dem individuellen Aufbau von Fensterlösungen ist kaum mehr eine Grenze gesetzt. Diese Faktoren bestimmen jedoch maßgeblich die Energieeffizienz, den Ausfall von Tauwasser und die Gefahr von Schimmelbildung.



Das Online-Tool Caluwin hat sich hier als zuverlässige Hilfe im nationalen und internationalen Umfeld etabliert. Caluwin umfasst sowohl die Berechnung von UW-Werten, Tauwasser- oder Schimmelbildung als auch die Energieeffizienzbewertungen der Fenster und ermöglicht eine Dokumentation der Energieeinsparungen. Zudem können Isolierglashersteller und Fensterbauer mit Caluwin prüfen, ob der Einsatz von Swisspacer Air den erforderlichen Druckausgleich erreichen kann, um Schäden aus Klimalasten zu vermeiden – und das ganz individuell für spezifische Isoliergläser und bei gegebenen Randbedingungen wie Klimazonen und Höhenunterschieden beim Transport.

Der Hersteller Glas Herzog GmbH gehört zu den führenden Anbietern von Isolierglas. Das Unternehmen mit Sitz im baden-württembergischen Waghäusl liefert hochwertige Lösungen für Fenster, Türen und Fassaden und setzt vorwiegend auf Swisspacer Abstandhalter. „Wir legen großen Wert auf hohe Qualität, Innovation, Nachhaltigkeit und Kundenzufriedenheit“ betont Geschäftsführer Andreas Herzog junior. Um diesem Anspruch gerecht zu werden, greift Glas Herzog auch immer wieder auf Caluwin zurück: „Gerade für den Einsatz des Swisspacer Air sind die Erfahrungen mit dem Online-Tool richtig gut. Wir können sehr einfach und genau simulieren, wie sich der Air bei großen Gläsern und in verschiedenen Höhen auswirkt. Damit sind böse Überraschungen deutlich minimiert. Und diese Sicherheit ist ein wichtiger Punkt für unsere Kundenzufriedenheit“, so Andreas Herzog junior.



Der Isolierglashersteller schätzt die einfache Bedienbarkeit und die zahlreichen Funktionen: „Hier haben wir in einem Tool alle notwendigen Informationen beisammen, um unseren Kunden zu beraten, Alternativen aufzuzeigen und verlässliche Empfehlungen geben zu können. Das hat einige schon so überzeugt, dass sie sich selbst einen Caluwin -Zugang angelegt haben“, sagt Herzog.



Auch international hat sich Caluwin bewährt: Es bestimmt verschiedene Energie-Ratings in unterschiedlichen Ländern, ermittelt bei Bedarf Effizienzklassen für Passivhaus Fenster gemäß den Richtlinien des Passivhaus Instituts Darmstadt und lässt sich in 17 verschiedenen Sprachen bedienen. In den vergangenen drei Jahren haben 765 individuelle Nutzer vorwiegend aus Deutschland, Spanien, Italien, Polen und Frankreich mit Caluwin gearbeitet. Doch auch aus anderen europäischen Ländern, den amerikanischen Kontinenten oder aus Asien haben Anwender auf das Berechnungstool zugegriffen.



Caluwin ist online unter www.caluwin.com und als App für iOS and Android Endgeräte in den jeweiligen App Stores verfügbar.



Caluwin ist eine Entwicklung von Swisspacer und wurde realisiert durch Sommer Informatik GmbH mit technischer Unterstützung des BAUWERK-Ingenieurbüros für Bauphysik. Der Rechenkern von Caluwin ist zertifiziert vom ift Rosenheim.





Swisspacer Vetrotech Saint-Gobain (International) AG

Sonnenwiesenstraße 15

CH-8280 Kreuzlingen

www.swisspacer.com







Caluwin verfügt über eine einfache und intuitiv bedienbare Oberfläche.

© Swisspacer





Ob am Rechner, Laptop oder via Smart Phone: Mit Caluwin sind Berechnungen verschiedener Fensterkonfigurationen zuverlässig umsetzbar.

© Swisspacer





Alle Informationen übersichtlich und einem Tool auch als App – sei es die Berechnung der Uw-Werte oder der Tauwasserbildung.

© Swisspacer





Gerade bei große Isolierglaseinheiten lassen sich mit Caluwin die Auswirkungen beim Einsatz von Swisspacer Air zuverlässig berechnen.

© Glas Herzog