Fensterbau Frontale 2024 – unser Fazit aus Velbert (04/03/2024 01:05:53 PM) Mit dem Verlauf der Fensterbau Frontale 2024 sind der Fachverband Schloss- und Beschlagindustrie e.V., das Prüfinstitut Schlösser und Beschläge Velbert und Schütz Vorrichtungsbau mehr als zufrieden. Die Stimmung des von den rund 75.000 Menschen besuchten Messe-Duos Fensterbau Frontale und Holz-Handwerk vom 19. bis 22. März war im Allgemeinen sehr gut. Auch am Gemeinschaftsstand von FSVB, PIV und Schütz in Halle 4 konnten viele Besucher begrüßt werden. Darunter waren sowohl bekannte Gesichter als auch neue Kontakte.



„Unserer Messeauftritt kam dieses Jahr besser an als je zuvor“, sagt Stephan Schmidt, Geschäftsführer des FVSB. Ein Grund war unter anderem das Standtrio, das sich inhaltlich optimal ergänzt. Ein weiterer Aspekt war die „Reise in die Vergangenheit“. Die Fotos aus alten

Der FVSB, das PIV und Schütz Vorrichtungsbau konnten auf ihrem Gemeinschaftsstand viele Besucher begrüßen Zeiten sorgten teilweise für Belustigung, teilweise regten sie zum intensiven Austausch über „damals“ an. „Die Teilnehmerzahl von 75.000 gegenüber 110.000 im Jahr 2018 hat uns alle überrascht, dieser Rückgang war nicht spürbar. In den Beschlag-, Türen-, Fenster- und Profilhallen brummte es, so dass die meisten Aussteller doch mehr als zufrieden waren“, so Schmidt. Zudem waren insgesamt alle Messestände unserer Mitgliedsunternehmen durchweg sehr gut besucht“, sagt der FVSB-Geschäftsführer weiter.

Zahlreiche Besucher nutzten die Gelegenheit, sich am Gemeinschaftsstand über Prüfmöglichkeiten, den Prüfständebau und die Verbandsarbeit zu informieren. Für viele Mitgliedsunternehmen des FVSB diente der Stand auch als Anlaufstelle, sich über aktuelle Themen der Branche auszutauschen. „Wir konnten viele persönliche Gespräche führen“, berichtet Schmidt.



Der FVSB und das PIV und Schütz Vorrichtungsbau bedanken sich bei allen Besuchern des Messestandes für das große Interesse und die vielen interessanten Gespräche. An neuen Ideen für die Fensterbau Frontale 2026 wird bereits gearbeitet.



Der FVSB

Der Fachverband Schloss- und Beschlagindustrie (FVSB) e. V. ist die verbandliche Organisation der Schloss- und Beschlaghersteller in Deutschland und somit die bundesweit tätige Interessenvertretung für Unternehmen der Branche. Aktuell betreut der Verband 70 Mitgliedsunternehmen mit rund 25.000 Mitarbeitenden und einem Umsatz von über drei Milliarden Euro. Zu den Aufgaben des FVSB zählt unter anderem, für die Mitgliedsunternehmen Dialoge in verschiedenen internen und externen Netzwerken zu führen, um branchenrelevante Informationen und Positionen auszutauschen. Der Verband vertritt zudem die Interessen der Mitgliedsunternehmen im Zusammenhang mit der Normierung von Produkten, Gestaltung und Umsetzung von relevanten Gesetzen und Verordnungen auf nationaler sowie internationaler Ebene. Ferner unterstützt der FVSB seine Mitglieder bei diversen aktuellen und zukünftigen Aufgaben, wie der Nachhaltigkeit, der Digitalisierung, der IT-Sicherheit und ergänzt hierbei den internen Dialog durch die Einbeziehung und Unterstützung anerkannter Fachleute. Internationale Interessen der Mitgliedsunternehmen gestaltet der Verband durch die Mitgliedschaft in der ARGE, dem europäischen Verband der Schloss- und Beschlaghersteller, mit. Das mit dem Fachverband vernetzte und zur Gütegemeinschaft Schlösser und Beschläge e. V. gehörende Prüfinstitut (www.piv-velbert.de) steht mit praktischen Prüfungen und langjähriger Prüferfahrung beratend zur Seite.