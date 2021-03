Zuwachs in der Aluminium Sparte (03/09/2021 02:47:48 PM) Aluminium Faltanlagen trumpfen mit Produktvorteilen auf



Der Fokus des Sonderfenster-Spezialisten Ventana liegt auf der Produktion von Hebe-Schiebe-Türen und Sonderfenstern aus Kunststoff. Zu diesen Segmenten zählt Ventana auch Faltanlagen, die mittlerweile nicht nur aus dem Werkstoff Kunststoff, sondern auch aus Aluminium produziert werden.



Seit zum Jahresbeginn 2020 die Aluminium-Produktion bei Ventana in Vreden gestartet ist, gehen auch die Planungen und das Wachstum des Produktsegments stetig voran. Neben den Aluminium Hebe-Schiebe-Türen der Systemgeber Schüco und heroal, fertigt der Spezialist nun auch Aluminium Faltanlagen in den Systemen Schüco ASS 70 FD und ASS 80 FD.HI.



Neue Dimensionen durch Aluminium möglich



Im Bereich der Kunststoff Faltanlagen kann der Sonderfenster-Spezialist auf viele Jahre Erfahrung zurückblicken. Im Schnitt wird auch heute noch täglich eine Faltanlage gefertigt, sodass eine hohe Prozesssicherheit herrscht. “In der Produktion der Kunststoff Faltanlagen, haben wir uns stets an die Systemvorgaben gehalten und keine Größen außerhalb der Gewährleistung produziert, da wir die Sensibilität des Produkts bei der Montage kennen und hier – auch zum Schutz unserer Kunden – kein Risiko eingehen möchten”, so Vertriebsleiter Daniel Lechtenberg.



Und hier liegt der Vorteil der neu aufgenommenen Aluminium Faltanlagen. Denn in Bezug auf Elementgröße und Vielfältigkeit der Öffnungsmöglichkeiten, sind in der Aluminium-Produktion kaum Grenzen gesetzt. So sind zwei- bis sechsflügelige Anlagen problemlos umsetzbar, bei einer Flügelbreite von bis zu 1,2 Metern. Das erweitert im Umkehrschluss die Einsatz- und Anwendungsmöglichkeiten der Faltanlagen vom Wintergarten bis zur modernen Außenfassade und lässt die neuen Systeme beim Sonderfenster-Spezialisten in den Fokus rücken.









Neu im Ventana-Sortiment: Schüco Aluminium Faltanlagen ASS 70 FD und 80 SD.HI

Copyright: @Schüco International KG







Ventana_Hauptsitz: Das westmünsterländische Vreden – Hauptsitz des Sonderbau-Spezialisten Ventana

Copyright: @Ventana Deutschland GmbH & Co. KG Auch wenn es um Eigenschaften wie Design und Barrierefreiheit geht, trumpfen die Aluminium Faltanlagen auf. Schmale Profilansichten, moderne Rollbänder und innenliegende Führungsschienen sorgen nicht nur für eine schöne Optik, sondern außerdem für eine bessere Lauffähigkeit der Flügel. Wie im Bereich Kunststoff, ermöglichen auch die Aluminium Faltanlagen mit flachen Bodenschwellen einen barrierearmen Zugang. Einfache Einstellmöglichkeiten der Beschläge sorgen für zusätzlichen Komfort, auch bei der Montage.





Der Ansprechpartner für den Fensterhersteller



Sowohl im Kunststoff- als auch im immer weiter wachsenden Aluminiumbereich, unterstützt Ventana als verlängerte Werkbank den Fensterhersteller und bietet diesen einige Vorteile. Der Fensterhersteller kann sich auf seine eigene Kernkompetenz konzentrieren und Detailplanungen vom optimalen Bauanschluss über Sonderlösungen bis hin zu ausgearbeiteten Sicherheitspaketen von Ventana nutzen.