Neue Beschlagserie von ASSA ABLOY (03/02/2021 06:29:19 PM) Mit einer umfangreichen Beschlagserie erweitert die ASSA ABLOY Sicherheitstechnik GmbH ihr Portfolio rund um die Tür. Die hochwertigen, designorientierten Produkte kommen an Innen- und Außentüren zum Einsatz und sind in den höchsten Schutzklassen verfügbar.



Erstmals bietet ASSA ABLOY ein umfangreiches Sortiment an Beschlägen für Vollblatt- und Rohrrahmentüren an. Entwickelt wurde die neue Linie für öffentliche Gebäude und Objekte wie Kaufhäuser, Industrie- oder Bürogebäude. Sie besticht durch funktionelles Design und eine äußerst hochwertige und langlebige Ausführung. Die neue Beschlagserie aus Edelstahl mit gebürstetem Finish umfasst vielfältige Griffgarnituren, von massiven Beschlägen für Fassadentüren bis hin zu Rosetten für Innentüren.

Architekten, Planer und Bauherren können aus zwei Designlinien wählen: so ist der Türdrücker elegant gebogen oder edel auf Gehrung geschweißt erhältlich. Letzteres ist eine Interpretation eines bereits in den 1920er Jahren gestalteten Türdrückers.



Erhöhte Türsicherheit in edler Gestalt



Die neue Serie von ASSA ABLOY, die in Deutschland produziert wird, ist als Rosettengarnitur, Feuerschutzbeschlag und Schutzbeschlag ab Anfang Juli lieferbar. Sie ist für innen wie außen und für Türen aus allen gängigen Materialien geeignet. Besonders hervorzuheben ist das ausgereifte Sortiment an Schutzbeschlägen. Es sind Varianten bis zur höchsten Schutzklasse SK4 erhältlich.



Massive Edelstahlschilde geben dem Einsteckschloss und dem Schließzylinder sicheren Halt und leisten Einbruchversuchen wie Aufbrechen, Aufhebeln, Anbohren oder mit Zylinderabdeckung auch dem Herausziehen des Zylinders, wirksam Widerstand. Auch eine edle Kombigarnitur für einen Paniktürverschluss mit Griffstange (Push-Bar) ist in Kürze verfügbar. „Unsere neue Beschlagserie begeistert durch eine sehr wertige und schlichte Ausführung“, erläutert Frederik Durst, Produktmanager bei ASSA ABLOY. „Sie passt optimal zu zeitgenössischer und klassischer Architektur.“



Die neuen Beschläge wurden für die Schlösser der OneSystem-Reihe von ASSA ABLOY optimiert. Alle Ausführungen erfüllen die Anforderungen gemäß DIN 18723 und die Drücker entsprechen der DIN EN 179.





Weitere Informationen:

ASSA ABLOY Sicherheitstechnik GmbH

Bildstockstr. 20

D-72458 Albstadt

www.assaabloyopeningsolutions.de



Erstmals bietet ASSA ABLOY ein umfangreiches Sortiment an Beschlägen für Vollblatt- und Rohrrahmentüren an. Sie besticht durch funktionelles Design und eine äußerst hochwertige und langlebige Ausführung.





ABLOY_Wechselschutzbeschlag Flachknauf:

Besonders hervorzuheben ist das ausgereifte Sortiment an Schutzbeschlägen. Die Varianten sind bis zur höchsten Schutzklasse SK4 erhältlich.





Fotos: ASSA ABLOY Sicherheitstechnik GmbH