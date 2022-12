Weinor ist Branchensieger beim Corporate Health Award (12/09/2022 10:33:58 AM) "Bundesweites Vorbild für zukunftsfähige Lösungen"



Weinor, der Kölner Spezialist für Sonnen- und Wetterschutzsysteme, hat den Corporate Health Award 2022 im Bereich "Produktion/Verarbeitende Industrie – Mittelstand" gewonnen. Das Unternehmen wurde für sein vorbildliches Konzept im Bereich Betriebliches Gesundheitsmanagement ausgezeichnet und konnte sich damit gegen zahlreiche Mitbewerber durchsetzen.



Als Unternehmen, das sich überdurchschnittlich für die Gesundheit der eigenen Beschäftigten engagiert, erhielt Weinor in diesem Jahr erneut den Corporate Health Award. Die von der Handelsblatt Media Group und dem internationalen Marktforschungsinstitut EUPD ins Leben gerufene Auszeichnung wird jährlich für ein hervorragendes betriebliches Gesundheitsmanagement verliehen und hat in Deutschland das größte Renommee in diesem Bereich.



Wertschätzende Unternehmenskultur

Laut Veranstalter ist Weinor als Branchensieger ein "bundesweites Vorbild für zukunftsfähige Lösungen im strategischen Corporate Health Management". Joshua Baaken, Head of Project Management und fachlich verantwortlich für den Corporate Health Award bei EUPD Research, erklärte: "Weinor überzeugte mit einer wertschätzenden Du-Kultur innerhalb des gesamten Betriebes. Es zeigt, dass sich nicht nur die Mitarbeitenden, sondern auch die Führungsebene kontinuierlich dem Betrieblichen Gesundheitsmanagement verschreiben und dieses aktiv und zukunftsorientiert mitgestalten."



Fokus auf die Gesundheit der Beschäftigten

Standen bei dem Unternehmen während des Höhepunkts der Pandemie Präven-tivmaßnamen wie kostenlose Mitarbeiterimpfungen und kostenfreie Corona-Tests im Vordergrund, werden nach und nach wieder die gesundheitserhaltenden Maßnahmen aus der Zeit vor der Pandemie aufgenommen. So können Weinor-Beschäftigte aus einem reichhaltigen Gesundheits- und Sportangebot schöpfen. Diese umfassen sportliche Aktivitäten wie gemeinsame Lauftreffs ebenso wie die vergünstigte Mitgliedschaft in einem großen deutschen Sportnetzwerk. Weitere präventive Maßnahmen reichen von der ergonomischen Arbeitsplatzgestaltung mit höhenverstellbaren Tischen über regelmäßige Vorsorgeuntersuchungen bis hin zur Unterstützung bei Stressbewältigung.



Weinor punktet gegen Vielzahl an Mitbewerbern

Im Jahr 2022 stellten sich 344 Arbeitgeber aus 18 Branchen dem anspruchsvollen wissenschaftlichen Auswahlverfahren. Weinor konnte sich im Bereich "Produktion / Verarbeitende Industrie – Mittelstand" durchsetzen. "Wir bei Weinor verdanken unseren Erfolg den Mitarbeitenden", so Wolfgang Fäßle, verantwortlich für kaufmännische Leitung und Management Services bei Weinor, "daher entwickeln wir unser betriebliches Gesundheitsmanagement auf Basis unserer Unternehmenswerte ‚Wertschätzung, Vertrauen und Klarheit‘ kontinuierlich weiter. Es macht uns stolz und freut uns außerordentlich, unsere Bemühungen in dieser Auszeichnung reflektiert zu sehen."





Weitere Informationen:

Weinor GmbH & Co. KG

Mathias-Brüggen-Str. 110

50829 Köln

www.weinor.de

Hochkarätige Auszeichnung: das Siegel für herausragendes Engagement im Gesundheitsmanagement







Stolze Gewinner (v. re.): Wolfgang Fäßle, Kaufmännische Leitung / Management Services bei Weinor, Anne Hilliges, Personalverwaltung, Marco Constabel, Produktorganisation Markisen Möckern, mit Susan Koll, Head of Concept and Development Awards Solutions by Handelsblatt Media Group



Foto: © EUPD Research