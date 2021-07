Faltanlagen und Schiebetüren aus Aluminium (07/12/2021 01:11:18 PM) Ventana als optimaler Partner für den Wintergartenbau



Seit 2020 erweitern Hebe-Schiebe-Türen aus Aluminium das Produktsortiment des Sonderfenster-Spezialisten aus Vreden und die Sparte wächst weiter. Denn vor allem in Bezug auf Elementgrößen und die Vielfalt der Öffnungsmöglichkeiten können die Aluminium Produkte punkten.



Neben den Aluminium Hebe-Schiebe-Türen der Systemgeber Schüco und heroal, fertigt der Spezialist nun auch Aluminium Faltanlagen in den Systemen Schüco ASS 70 FD und ASS 80 FD.HI. Und ganz neu im Sortiment der Aluminium Systeme: Das reine Schiebesystem S 65 des Partners heroal.



Neue Dimensionen möglich



Natürlich sind großflächige Schiebe- und Faltelemente vor allem bei Neubaufassaden im Trend, aber auch im Wintergartenbau und bei der Altbausanierung spielen sie eine immer wichtigere Rolle.

Mit dem Schiebesystem heroal S 65, der Hebe-Schiebe-Tür ASE 60 von Schüco sowie den Faltanlagen in den Systemen Schüco ASS 70 FD und ASS 80 FD.HI, ist Ventana auch in diesem Bereich bestens aufgestellt.



Denn die Produkte sind durch schmale Bautiefen und Profilansichten nicht nur modern, auch die Wärmedämmung lässt nicht zu wünschen übrig und überzeugt auch bei hohen Ansprüchen.

Ein weiterer entscheidender Vorteil: die möglichen Dimensionen. So sind beispielsweise im Bereich der Faltanlagen zwei- bis sechsflügelige Anlagen problemlos umsetzbar, bei einer Flügelbreite von bis zu 1,2 Metern. Das erweitert im Umkehrschluss die Einsatz- und Anwendungsmöglichkeiten der Faltanlagen vom Wintergarten bis zur modernen Außenfassade und lässt die neuen Systeme beim Sonderfenster-Spezialisten in den Fokus rücken. Auch die anderen Aluminium Schiebesysteme stehen den Faltanlagen in nichts nach. So ermöglichen alle den barrierefreien Zugang und punkten vor allem mit großflächigen Verglasungen und schmalen Bautiefen.



Der Ansprechpartner für den Fensterhersteller



Seit zum Jahresbeginn 2020 die Aluminium-Produktion bei Ventana in Vreden gestartet ist, gehen auch die Planungen und das Wachstum des Produktsegments stetig voran.

Dabei unterstützt Ventana als verlängerte Werkbank den Fensterhersteller sowohl im Kunststoff- als auch im immer weiter wachsenden Aluminiumbereich und bietet diesen einige Vorteile. Der Fensterhersteller kann sich auf seine eigene Kernkompetenz konzentrieren und Detailplanungen vom optimalen Bauanschluss über Sonderlösungen bis hin zu ausgearbeiteten Sicherheitspaketen von Ventana nutzen.













Hebe-Schiebe-Tür bieten vielfältige Möglichkeiten, zum Beispiel als dreispurige Variante





Neu im Ventana-Sortiment: Schüco Aluminium Faltanlagen ASS 70 FD und 80 SD.HI



Das westmünsterländische Vreden – Hauptsitz des Sonderbau-Spezialisten Ventana



Copyright: @Ventana Deutschland GmbH & Co. KG