FENSTERBAU FRONTALE 2024 (03/25/2024 02:32:38 PM) ISO-Chemie punktet mit praktikablen und zeitsparenden Abdichtungslösungen



Bei ISO-Chemie‘s Messeauftritt zur Fensterbau Frontale 2024 war der Fokus stark auf die Montagefreundlichkeit der Abdichtungsprodukte und eine hohe Flexibilität bei der Anwendung gerichtet. Der Profi für dichte Fugen begegnet damit den gewachsenen Anforderungen bei der energetischen Gebäudeabdichtung.



„Gerade in Zeiten des Fachkräftemangels kommt es auf praktikable, unkomplizierte, zeitsparende und damit auch kostenoptimierte Montagelösungen an. Darauf haben wir uns bei der Entwicklung unserer Produkte konzentriert.“ betont Inge Knorn, die Marketingleiterin des Abdichtungsspezialisten.



Über die Innovationen aus den Bereichen Systembauweise, Vorwandmontage, Multifunktionsbänder, Unterbauprofile sowie Fenster- und Fassadenanschlussfolien haben sich viele Besucher am Messestand von ISO-Chemie informiert.



Unterbauprofil ISO-TOP BASE für bodentiefe Bauelemente

ISO-Chemie präsentierte auf der Messe sein neues Sortiment an Unterbauprofilen. ISO-TOP BASE wurde für die Montage und Abdichtung von bodentiefen Bauelementen entwickelt. Das wärmedämmende und flexible Unterbauprofil eignet sich mit seiner variablen Aufbauhöhe ideal für eine thermisch optimierte Unterbaukonstruktion. Durch das druckfeste und hochverdichtete THERMAPOR-Material, welches auf Basis eines flammgeschützten EPS-F hergestellt wird, ist ISO-TOP BASE gerade für den Einsatz unter großen und schweren Fenstern, Türen sowie Hebe-Schiebetürelementen aus Holz, Holz-Alu, Alu und Kunststoff auf der Betonsohle besonders gut geeignet. Das Bodeneinstand-Systemprofil ist für alle gängigen Profilsysteme erhältlich und kann passgenau zu der jeweiligen Bauanschlusssituation montiert werden.



ISO-TOP BASE PREFAB zur zeit- und kostenoptimierten Vorproduktion im Betrieb

Aus der ISO-TOP BASE Reihe stellte ISO-Chemie außerdem eine Variante zur Prefabrikation vor. Durch die Bereitstellung von vorkonfektionierten, komplett einbaufertigen Systemelementen können Montagezeiten auf der Baustelle weiter verkürzt, planbarer und prozesssicherer gestaltet werden. Die objektbezogen, vorgefertigten Profile können mit der gewünschten Anschlussprofilierung in der benötigten Aufbauhöhe und Länge individuell bei ISO-Chemie produziert und passgenau ausgeliefert werden. Mit ISO-TOP BASE PREFAB entfallen Höhen- oder Längenverklebung von Profilen sowie Zuschnittarbeiten und die damit verbundene Entsorgung von Abschnitten und Sägeabfällen.



ISO-TOP BASE HS – Unterbauprofil speziell für Hebe-Schiebetüren

Für die thermisch optimierte Unterbauung speziell von Hebe-Schiebe-Elementen hat ISO-Chemie zur Fensterbau Frontale zudem das Unterbauprofil ISO-TOP BASE HS auf den Markt gebracht. ISO-TOP BASE HS ist entsprechend der jeweiligen Baustellensituation individuell anpassbar. Bei ISO-Chemie wird das Unterbauprofil passend zur jeweiligen Profilierung und Breite der eingesetzten Bodenschwelle gefertigt. Durch das innovative profilbezogene 4-Seiten Nut- und Federsystem ist eine verrutschsichere Fixierung der Bodenschwelle auf dem Unterbauprofil und eine komplett verschnittfreie Endlosverlegung möglich. Das spart wertvolle Baustellenzeit, verhindert Montageverzögerungen und ermöglicht so eine kosteneffiziente Verarbeitung und Kalkulation.







Unterbauprofil ISO-TOP BASE mit modularem Stecksystem für individuellen Höhenaufbau









ISO-TOP BASE HS – Unterbauprofil für Hebe-Schiebetüren











ISO-CONNECT VARIOFLEX SD+, clevere Kombi aus Mono- und Duo-Variante











Hybrid-Multifunktionsband ISO-BLOCO MULTITEC „TIMBER EDITION”





Bildquelle: © 2024 ISO-Chemie GmbH



Verwandelbare Fensteranschlussfolie von COMPLETE zu COMPLETE DUO

Auf großes Interesse stieß bei den Messestandbesuchern auch die innovative Fensteranschlussfolie ISO-CONNECT VARIOFLEX SD+ zur luft- und winddichten Abdichtung von Anschlussfugen. Die für den Innen- und Außenbereich anwendbare Folie zeichnet sich durch eine ganz besondere Flexibilität aus, da sie von COMPLETE zu COMPLETE DUO verwandelbar ist. Im geschlossenen Zustand der Faltung wird die dehnfähige Folie als vollflächig selbstklebende COMPLETE Folie mit einem einseitig aufgebrachten Klebestreifen eingesetzt. Durch Öffnung der Faltung entsteht die COMPLETE DUO Folie mit wechselseitig aufgebrachten Selbstklebestreifen. So können mit einer Folie alle Anwendungen zur Abdichtung zwischen Fensterrahmen und Baukörper ausgeführt werden.



Neue EPDM-Folien-Varianten FLEECE & COMPLETE

Von der Fenster- und Fassadenanschlussfolie ISO-CONNECT OUTSIDE EPDM zeigte ISO-Chemie neue Varianten auf der Messe. Die EPDM-Folie ist nun auch als Variante COMPLETE mit vollflächigem Klebefilm für eine mühelose und schnelle Montage erhältlich. Darüber hinaus wird auch eine Variante FLEECE mit einer Vliesbeschichtung angeboten, die weitere Vorteile, wie eine direkte Überputz-, Überstreich- und Überklebbarkeit bietet. Ergänzend dazu gibt es noch eine kombinierte Variante FLEECE COMPLETE. Alle Varianten können optional mit einem zusätzlichen Butylklebestreifen als Montagehilfe bezogen werden.



Multifunktionsband mit Hybridtechnologie für luftdichte Holzbaufugen

Besonders interessant für Verarbeiter im Holzbau war das Multifunktionsband ISO-BLOCO MULTITEC „TIMBER EDITION“. Es eignet sich für die Fugenabdichtung im Holzfertigbau, Fertighausbau in Skelettbauweise sowie für den Ausbau von Dachräumen im Giebel- und Gaubenbereich oder die Herstellung der Luftdichtheit von Blockbohlenhäusern.



ISO-BLOCO MULTITEC „TIMBER EDITION” ist mit der von ISO-Chemie entwickelten modernen Hybridtechnologie ausgerüstet und gehört damit einer neuen Generation von Dichtbändern an. Die hybride Kombination aus flexiblem, imprägniertem Schaumstoff und einer luftdichten, feuchteregulierenden Folienmembranschicht ermöglicht eine sichere und wirtschaftliche Fugenabdichtung im Holzbau. Ein wichtiger Aspekt ist, dass durch die Sperrmembran das Durchdringen der Fuge mit Schlagregen sicher verhindert wird. Gleichzeitig werden Fugentoleranzen und Bewegungen, die durch das „Arbeiten“ von Holzkonstruktionen entstehen, sicher und dauerhaft ausgeglichen.



BAUFUGE 4.0

Mit zahlreichen Innovationen wird ISO-Chemie wieder einmal seinem Leitsatz „Gebäudeabdichtung der nächsten Generation“, aus dem Zukunftskonzept „BAUFUGE 4.0“ des Abdichtungsspezialisten, gerecht.



Mehr Informationen zu den Produktneuheiten von ISO-Chemie finden Sie unter: www.iso-chemie.de