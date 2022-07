Albohn – eine Marke der al bohn Fenster-Systeme GmbH (07/11/2022 11:04:57 AM) RC2 Haustür-Aktion bei Albohn



Unter dem Motto „mehr Sicherheit und Individualität für Ihr Zuhause“ erweitert Albohn mit einer Aktion sein Aluminium-Haustürprogramm und bietet ab 15. Juli bis Ende Oktober noch mehr Auswahl in der Standardausstattung und in optionalen Ausstattungspaketen an.



Ausgesuchte Farben und Griffe wurden inkludiert und es gibt jetzt auch ein verdeckt liegendes Türband im Angebot. Doch damit nicht genug! Im Rahmen der Haustür-Aktion inkludiert Albohn ohne Aufpreis den höheren Sicherheitsstandard RC2 in seinen Standardprogrammen ExpressLine, TopLine und SmartLine.



Mehr Farbe für weniger Geld

Für mehr Farbauswahl im Haustürprogramm der ExpressLine, TopLine und SmartLine ist seit Februar die Farbe RAL 9016 Weiß in Feinstruktur im Standardprogramm enthalten. Für alle Kunden, die noch mehr Auswahl wünschen, steht nun die gesamte RAL-Farbpalette zur Auswahl. Um dem immer stärkeren Trend nach Individualisierung nachzukommen, bietet der Hersteller zudem den Farbwechsel einfarbig oder zweifarbig zum einheitlichen Preis an. Damit ist die Kalkulation für den Fachhandel einfacher und schneller möglich.









Neue Möglichkeiten bei Aluminiumhaustüren von Albohn





Auswahlmöglichkeiten Im Ausstattungspaket Design finden sich folgende neue Optionen:

Griff Merkur jetzt in drei Längen erhältlich: 800 mm, 1.200 mm und 1.600 mm mit geraden Stützen auf der Füllung

Griff Topas jetzt in drei Längen erhältlich: 820 mm, 1.220 mm und 1.620 mm, außen eckig, innen halb gerundet, mit geraden Stützen auf der Füllung (gegen Mehrpreis), Grifflänge bei Serie SmartLine: 800 mm, 1.200 mm und 1.600 mm

Ornamentglas 504

Alle RAL-Farben oder Zweifarbigkeit (gegen Mehrpreis)

Zweifarbigkeit der Haustür (innen RAL 9016 Glanz) und außen eine der sechs Standardfarben (RAL 9007 Feinstruktur, RAL 9006 Feinstruktur, DB 703 Feinstruktur, rostiges Eisen Feinstruktur, Anthrazit Feinstruktur, RAL 9016 Feinstruktur)

Mehr Auswahl – mehr Sicherheit

Der Haustüranbieter offeriert zudem ab Juli im Ausstattungspaket Secur ein größeres Maß an Sicherheit mit folgenden optionalen Ausstattungen an:

Verdeckt liegendes Türband Roto Solid C (RC2-geprüft) in Schwarz mit ClickFix-Funktion (gegen Mehrpreis)

Riegelschaltkontakt zum Mehrpreis

Stößelkontakt inkl. integriertem Trafo zum Mehrpreis in den Ausführungen:

Schlossvariante 03 Automatikschloss mit motorischem A-Öffner

Schlossvariante 04 mit Fingerscanner

Schlossvariante 05 mit Keypad

„Wir passen unser Haustürprogramm an die Wünsche und Anforderungen unserer Kunden an“, erklärt Sebastian Zajec, Produktmanager Aluminium-Haustüren bei Albohn, und fährt fort, „diese Erweiterung ist bereits der zweite Schritt in einer größeren Anpassung unseres Aluminium-Haustürprogramms. Wir möchten unser Produktprogramm übersichtlicher gestalten und unseren Kunden gleichzeitig mehr Optionen bieten.“



Weitere Informationen zur Aluminium-Haustüren-Aktion von Albohn finden Sie unter https://www.albohn.de/produkte/tueren/rc2-aktion.