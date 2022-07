Glänzender Auftritt (07/11/2022 02:29:54 PM) Winkhaus gewinnt Award des Wiener Fensterkongresses



Kaum waren sie online, schon fielen sie positiv auf: Die neuen Microsites www.blueSmart.winkhaus.com und www.blueCompact.winkhaus.com erhielten den renommierten Award des Wiener Fensterkongresses in der Kategorie "Webauftritt des Jahres".



Am 23. und 24. Juni tagten in Wien Fenster- und Türprofis aus dem DACH-Raum. Der Kongress stand unter dem Motto "Digitalisierung, Nachhaltigkeit, Märkte". Vorträge führender Branchenvertreter, Markt- und Wirtschaftsexperten sowie Podiums-Diskussionen und eine Ausstellung erwarteten die Teilnehmer. Zentrale Themen waren die Chancen und Herausforderungen, die aktuelle europäische Marktentwicklung, neueste Trends und die Auswirkungen von Digitalisierung und Nachhaltigkeit auf die Industrie.



Auch herausragende Leistungen wurden geehrt: Für seine Microsites der elektronischen Zutrittsorganisation







Alfred Dinkelborg, Leiter Produktmanagement Winkhaus Gruppe, nahm die Auszeichnung entgegen. Bild: Interconnection Consulting erhielt Winkhaus die Auszeichnung "Webauftritt des Jahres". Gelobt wird die attraktive und gut aufgebaute Präsentation der innovativen Technik. Unterschiedliche Tools - wie Erklärungsvideos, Produktbeschreibungen, aussagekräftige und qualitativ hochwertige Produktbilder und FAQs – erklären Wissenswertes anschaulich. Auch der Produkt-Konfigurator gefiel der Jury, mit dem interessierte User jederzeit online eine eigene blueCompact Schließanlage zusammenstellen können, um für diese Konfiguration ein individuelles Angebot von Winkhaus Fachhändlern anzufragen.