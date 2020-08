Lumon lädt zum Architekten-Frühstück ein (08/04/2020 07:00:00 AM) So starten Architekten gut gestärkt und umfassend informiert in den Tag: Ein Experte von Lumon, dem führenden Anbieter für maßgefertigte Balkon- und Terrassenverglasungen sowie Glasgeländer kommt direkt ins Architekturbüro vor Ort und bringt alles für ein leckeres Frühstück mit. Im persönlichen Austausch können dabei gemeinsam Ideen für hochwertige Fassadenlösungen entwickelt werden. Falls das Treffen nicht im Architekturbüro stattfinden soll oder darf, ist jederzeit ein alternativer Termin im Lieblingscafé möglich. In jedem Fall können sich Architekten und Planer zeitsparend ohne Reiseaufwand individuell beraten lassen, um die beste Lösung für zukünftige Projekte zu finden. Lumon richtet das kostenlose Frühstück für bis zu zehn Teilnehmer aus. Je nach Beratungsbedarf sind etwa 30 bis 60 Minuten für die Gespräche vorgesehen. Datum und Uhrzeit werden individuell abgestimmt. Informationen zur Anmeldung können unter folgendem Link abgerufen werden: https://lumon.com/de/architekten-fruehstueck



