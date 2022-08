Einfache Bedienbarkeit und mehr Sicherheit (08/16/2022 10:03:09 AM) Chronis Uno: Smarte Zeitschaltuhr mit Komfort



Als Nachfolgerin der Inteo-Version überzeugt die neue Plug & Play-Zeitschaltuhr Chronis Uno von Somfy für motorisierte Rollläden, Raffstoren und Senkrechtmarkisen durch eine Rückbesinnung auf das Wesentliche. Vier Drucktasten ermöglichen die einfache Programmierung und Bedienung individueller Öffnungs- und Schließzeiten, inklusive my-Position und Memory-Funktion.



Rottenburg am Neckar – Chronis Uno für verdrahtete Motoren bringt Komfort, Flexibilität und Sicherheit ins Zuhause. Statt den Sicht- und Sonnenschutz mühsam manuell bedienen zu müssen, öffnet und schließt die innovative Zeitschaltuhr die Behänge automatisch zur gewünschten Uhrzeit. Dabei ist die Handhabung für den Endkunden bewusst einfach gehalten: Das Bedienfeld verfügt über vier Tipp-Tasten, mit denen sich die ab Werk voreingestellten Öffnungs- und Schließzeiten für einzelne Tage oder die komplette Woche individuell anpassen lassen. Pro Tag sind drei Schaltzeiten programmierbar. Ebenso unkompliziert kann über die my-Taste eine spezielle Lieblingsposition der Behänge festgelegt und angefahren werden.



Integrierte Cosmic- und Security-Funktion

Abgerundet werden die smarten Bedienoptionen durch das integrierte Cosmic-Programm und eine Security-Urlaubsschaltung. Bei aktivierter Cosmic-Funktion fahren die Behänge zum Schutz der Privatsphäre 15 Minuten nach Sonnenuntergang automatisch herunter, wobei die Schließzeit je nach Wunsch um bis zu plus bzw. minus





Für einen raschen Überblick lassen sich der gewählte Bedienmodus und der nächste anstehende Automatikbefehl auf dem hintergrundbeleuchteten Display bequem ablesen. Neben den programmierten Zeitbefehlen können die Behänge über die AUF-, AB- und my-Tasten jederzeit auch manuell gesteuert werden. (Foto: Somfy)

eine Stunde und 59 Minuten modifiziert werden kann. Um das eigene Zuhause auch während des Urlaubs oder längerer Abwesenheit bewohnt erscheinen zu lassen, empfiehlt sich der Security-Modus. Ist dieser aktiv, variieren die Öffnungs- und Schließzeiten um jeweils bis zu 15 Minuten – potenzielle Einbrecher werden zuverlässig abgeschreckt. Für eine optimale Nutzung lassen sich die unterschiedlichen Betriebsmodi ebenso wie die programmierten automatischen Befehle mittels Multifunktionstaste schnell und bequem ändern und anpassen. Als weiteres Highlight speichert die Memory-Funktion im laufenden Betrieb die aktuelle Uhrzeit für die künftig tägliche Wiederholung des Auf- und Abfahrens und berücksichtigt dabei ebenfalls die my-Schaltposition.



Installation leicht gemacht

Chronis Uno ist in zwei Ausführungen (50 x 50 und 55 x 55 Millimeter) erhältlich und punktet mit einem attraktiven Preis-Leistungs-Verhältnis. Durch ihr zeitloses Design fügen sich beide Varianten elegant in die unterschiedlichen Raumkonzepte der Nutzer ein. Funktionalität trifft auf technische Raffinesse: Dank des steckbaren Moduls, das problemlos in die Schalterprogramme führender Hersteller integriert werden kann, ist die Installation besonders einfach. Neben der intuitiven Programmierung ermöglicht ein im Netzteil integrierter Stromsensor mittels konstanter Laufzeitmessung die automatische Speicherung der Motor-Endlagen und sorgt so für eine zusätzliche Arbeitszeitersparnis vor Ort.



Über Somfy

Somfy ist mit 192 Millionen verkauften Motoren weltweit führend in der Antriebs- und Steuerungstechnik von Sonnenschutz- sowie Gebäudeöffnungssystemen. Das an der Pariser Börse notierte Unternehmen ist mit über zehn Millionen vernetzten Geräten zudem Pionier im Bereich Smart Home und Smart Building. Mit durchschnittlich 40 neuen Patenten pro Jahr beweist Somfy seit mehr als 50 Jahren Weitblick und Innovationsstärke. So brachte das Unternehmen 1969 den ersten Rohrmotor für Markisen auf den Markt, führte 2007 mit io-homecontrol eines der ersten bidirektionalen Funkprotokolle ein und setzt aktuell mit TaHoma sowie der Initiative „So Open“ auf eine interoperable Smart-Home-Welt. Die Somfy Group mit der Zentrale in Cluses, Frankreich, beschäftigt insgesamt 6.880 Mitarbeiter in rund 60 Ländern. Vom Endverbraucher über das Fachhandwerk bis hin zu Industrieunternehmen sowie Architekten und Planern spricht Somfy die Sprache des Kunden. So erzielte das Unternehmen 2021 einen Gesamtumsatz von 1,48 Milliarden Euro. Einer der Hauptmärkte ist die DACH-Region – in Deutschland (Rottenburg), Österreich (Elsbethen-Glasenbach) und der Schweiz (Bassersdorf) sind mehr als 420 Mitarbeiter tätig.



