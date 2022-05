heroal auf der FeuerTrutz 2022 (05/23/2022 05:06:55 PM) Vom 29. bis 30. Juni ist heroal mit einem Messestand auf der FeuerTrutz 2022 vertreten. Das Aluminium-Systemhaus informiert in Halle 4, Stand 103 umfassend über sein Brandschutzportfolio und stellt das neue Brandschutztürsystem heroal FireXtech D 93 FP vor.



Von Brandschutztüren über -fenster und -fassaden bis hin zu Brandschutzglas eignen sich heroal Brandschutzsysteme für vielseitige Einsatzzwecke in der Innen- und Außenanwendung. Individuelle Anforderungen lassen sich dank diverser Systeme und Zusatzkomponenten für den Objekt- und Wohnbau erfüllen. Dabei ermöglichen die große Designvielfalt und die Systemkompatibilität mit dem gesamten heroal Produktportfolio die Integration in unterschiedlichste architektonische Konzepte und die Realisierung harmonischer Ansichten.

Brandschutztür heroal FireXtech D 93 FP

Im Fokus des Messeauftritts von heroal auf der FeuerTrutz steht das Brandschutztürsystem heroal FireXtech D 93 FP. Dank seines modularen Aufbaus lassen sich objektspezifische Anforderungen flexibel umsetzen. Das System punktet durch hervorragende statische Eigenschaften und eignet sich für Innenanwendungen in Deutschland als T 30-Klassifizierung, in Österreich und der Schweiz nach jeweiligem nationalen Zulassungs- bzw. Klassifizierungsdokument für Brandschutztüren. Somit bietet es Brandschutzplanern, Architekten und Verarbeitern eine Gesamtlösung für die Innen- und Außenanwendung im Privat- und Objektbau. Optisch vorteilhaft ist das zurückhaltende Design, das die harmonische Eingliederung in das Umfeld unterstützt. „Als zeitgemäßes Brandschutzsystem erfüllt heroal FireXtech D 93 FP aktuelle gesetzliche Anforderungen und berücksichtigt zudem künftige Klassifizierungsziele. Die Anpassung an die höheren Feuerwiderstandsklassen EI2 60 und EI2 90 ist derzeit bereits in Vorbereitung“, schildert Thomas Hünemeier, Experte für Brandschutzsysteme bei heroal.

Zu den weiteren Stärken von heroal FireXtech D 93 FP zählt die kurze Verarbeitungszeit. Im zertifizierten Werksverbund geliefert, kann die Brandschutztür ohne weitere Vorbereitungen am Profilsystem weiterverarbeitet werden – schnell, sicher und einfach. Die Oberfläche lässt sich sowohl mit der heroal hwr-Pulverbeschichtung als auch mit den heroal SD Oberflächendesigns individualisieren.





Weitere Informationen:

