Schaltbares Sonnenschutzglas erobert den Lebensmittelhandel (11/23/2020 11:21:19 AM) SageGlass kooperiert mit Lidl Deutschland



Durch eine Kooperation mit dem Unternehmen Lidl konnte SageGlass® seine Marktpräsenz weiter ausbauen. Das intelligente Sonnenschutzglas überzeugt inzwischen in mehr als 90 Neubau-Filialen in Deutschland und wird von Mitarbeitern und Kundschaft positiv bewertet.



Mit rund 3.200 Filialen zählt Lidl zu den größten Unternehmen im Lebensmitteleinzelhandel in Deutschland. Im Herbst 2019 eröffnete Lidl die erste Metropolfiliale des Landes in Frankfurt am Main. Mit modernster Technik und einer ökologischen Bauweise entspricht das Gebäude höchsten Nachhaltigkeitsansprüchen. Es wurde nach den Anforderungen einer Gold-Zertifizierung der Deutschen Gesellschaft für Nachhaltiges Bauen (DGNB) geplant und errichtet. Die geschossübergreifende, 465 m² große Glasfassade, die das Gebäude auf zwei Seiten umspannt, wurde mit dem intelligenten Sonnenschutzglas von SageGlass ausgestattet.





Die Metropolfiliale in Frankfurt-Niederrad ist mit ihrem geringen Flächenverbrauch perfekt auf die Lage im urbanen Raum zugeschnitten. Die moderne Glasfassade wurde mit dem selbsttönenden Sonnenschutzglas SageGlass LightZone® ausgeführt. Vorreiter im Bereich Nachhaltigkeit

Lidl möchte sein Filialnetz immer weiter verbessern und setzt dafür auf innovative Technologien. Mit dem Einsatz des Hochleistungsglases von SageGlass ist Lidl Vorreiter im Lebensmittelhandel. Der Lidl Immobilienbereich hatte sich selbst zur Aufgabe gesetzt, Alternativen zum Blendschutz mit Jalousien zu prüfen. Ziel war eine hochwertige architektonische Fassadenansicht und die Möglichkeit der maximalen Tageslichtnutzung. Nachdem der Bereich Filialbau ein Konzept zur Verwendung von SageGlass in Lidl-Filialen erstellt hatte, wurde das schaltbare Glas in einer ersten Testfiliale erprobt. Nach positiven Erfahrungen entschied sich das Unternehmen 2018, das Komfortglas SageGlass LightZone® mit drei Tönungszonen in weiteren Filialneubauten in Deutschland einzusetzen. Ausschlaggebend für die Entscheidung des Unternehmens war die optimale Tageslichtnutzung bei gleichzeitigem Blendschutz insbesondere für die Kassenarbeitsplätze sowie das moderne Erscheinungsbild einer „glatten“ Fassade ohne zusätzliche Konstruktionen. Wichtig war auch, dass der automatisierte Tönungsprozess des Glases keine unterstützenden Handgriffe des Filialpersonals benötigt noch zusätzliche Wartungs- oder Reinigungsarbeiten erfordert. Neben den hervorragenden energetischen Werten des Glases gefiel den Entscheidern auch die Tatsache, dass der Einblick in die Filialen bis zu einem gewissen Grad der Tönung erhalten bleibt sowie der dauerhaft mögliche Ausblick aus der Filiale auch bei komplett abgedunkeltem Glas

.

Kosten-Nutzen-Analyse bestätigt

Vom Bereich Filialbau von Lidl war vorab eine Kosten-Nutzen-Rechnung erstellt und das Glassystem anderen Blend- und Sonnenschutzvarianten gegenübergestellt worden. Dabei waren auch die Wartungs-, Reinigungs- und Instandhaltungskosten mit eingeflossen. Auch die mögliche Senkung des Energiebedarfs war Bestandteil der Betrachtung. Nach den bisherigen Erfahrungen führt das Glas tatsächlich zu einer Senkung des Klimatisierungsbedarfs in den Sommermonaten und vermindert durch die hervorragenden thermischen Eigenschaften die Innenraum-Aufheizung bei hohen Außentemperaturen. Aktuelle Messungen in den Lidl-Filialen konnten diese Beobachtung bestätigen.



Positives Feedback von Mitarbeitern und Kunden

Der laufende Betrieb in den Lidl-Filialen bestätigt die Komfort-Eigenschaften des selbsttönenden Sonnenschutzglases. „Wir haben aus unseren Filialen ein durchweg positives Feedback von den Filialmitarbeitern und auch von Kunden bekommen. Kunden gefällt vor allem die moderne Optik und die gute Farbwiedergabe auch bei abgedunkelten Scheiben“, erläutert Alexander Thurn, Geschäftsleiter Immobilien Projektentwicklung und Lagerexpansion bei Lidl Deutschland. „Von unseren Mitarbeitern wurde vor allem die angenehme Atmosphäre mit viel Tageslicht bei gleichzeitigem Blendschutz genannt.“ Für die Filialleitungen und das Facility Management von Lidl stehen dagegen die Langlebigkeit des Produkts und die Einsparungen der Wartungsarbeiten im Vordergrund. „Insgesamt ist das Glas ein innovatives Produkt, dass uns große Flexibilität ermöglicht“, so Thurn.





