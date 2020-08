Vorhang auf – für Tageslichtarchitektur mit Glas (08/13/2020 07:00:00 AM) Ein Magazin für Architekten, Bauherren und Investoren: Die neue come-inn zum Thema Tageslicht ist ab sofort erhältlich.



Die neueste Ausgabe der come-inn liefert Denkanstöße für das Bauen mit Glas und natürlichem Licht. Tageslichtarchitektur kommt dem heute stetig wachsenden Bedürfnis nach natürlicher, gesunder Arbeits- und Wohnumgebung entgegen.



Auf rund 50 Seiten beleuchten Fachautoren und Spezialisten rund ums Bauen die Aspekte der Tageslichtarchitektur. So zeigt das Magazin neben herausragenden gebauten Beispielen auch auf, was Tageslicht für unsere Gesundheit sowie fürs Energiekonzept eines Bauwerks leistet, wie der Tageslichtaspekt frühzeitig in den Planungsprozess einfließen kann und wie Lichtplaner Tageslicht bis in die hinterste Gebäudeecke lenken.







Ein gedrucktes Exemplar der come-inn kann kostenfrei über die Saint-Gobain Website https://de.saint-gobain-building-glass.com/de/tageslicht bestellt werden. Auch ein PDF zum Download steht unter diesem Link bereit.