Neues Hotel im neuen Quartier: Das Scandic Hotel in München verbindet inspirierendes Design, skandinavische Gemütlichkeit und einen umfassenden Nachhaltigkeits-Ansatz. Die Türen fügen sich harmonisch in das einzigartige Ambiente ein – und sorgen als Feuerschutzabschlüsse für Sicherheit.





Ein Design-Hotel, großzügige Büros mit hoher Flexibilität, Dachterrassen und Außenflächen mit hoher Aufenthaltsqualität, ein Fitness-Studio, dazu ein breites gastronomisches Angebot – das alles zusammen ist das neue Quartier „Macherei“ im Münchener Stadtteil Berg am Laim. Ein wiederbelebtes Areal, in dem modernes Arbeiten genauso selbstverständlich ist wie Wandel durch neues Denken für Räume und Menschen. So ist die Macherei mehr als die Summe von sechs Gebäuden in postindustrieller Loft-Architektur. Die Gestaltung berücksichtigt auch Entwurfsprinzipien des Feng Shui und stellt ebenso eine zuverlässige Internet-Verbindung bis in den Fahrstuhl und die Tiefgarage sicher. Selbst Mobilität ist bereits mitgedacht: Auto- und Fahrrad-Leihstationen gehören seit Beginn zum Angebot und in der Tiefgarage sind rund 200 der etwa 800 Parkplätze mit Ladestationen ausgestattet. Dass hier auch nachhaltig gebaut wurde, belegt das LEED-Zertifikat in Gold.



Das Hotel: Scandic München Macherei

Das südlichste Scandic-Haus in Deutschland bietet 234 Zimmer auf neun Etagen. Von außen beeindruckt der Bau mit seiner verschachtelten Architektur – hier gelingt es auf wenig Raum, private Zonen mit Bezug nach draußen zu schaffen. Smart konzipierte Flächen entwickeln im großzügigen Empfang Wohnzimmeratmosphäre – mit Bücherregalen, Spieletischen und zwei Meeting-Studios für kleine Besprechungen.



Türtechnik heißt Multifunktion

Häufig nahezu unbeachtet sind in solchen Bauten die Türen, obwohl gerade diese Elemente besonders stark beansprucht werden und unterschiedliche Anforderungen zugleich zu erfüllen haben. Innenarchitektonisch haben sie sich harmonisch in den Entwurf einzufügen – in einem exklusiven Hotel, mit einem passend hochwertigen Ambiente. Vor allem in den Fluren und den weiteren Erschließungswegen kommen Vorgaben des Brandschutzes hinzu: Die minimale Anforderung T30 inklusive der dazugehörigen Technik für Brand-Detektion und Selbstschließung. In den Fluchtwegen geht es nicht nur um das Schließen der Türen, sondern auch um das Öffnen. Hier kommen also Panik-Verschlüsse und -Öffner dazu.



Da Hotelgäste in der Regel zur Ruhe kommen wollen, gelten für viele Elemente auch Vorgaben für den Schallschutz – in manchen Fällen sind alle Anforderungen zugleich zu erfüllen.



Im Scandic Hotel kommen viele Türen in den jeweiligen Spezifikationen von Teckentrup (Verl). Der Hersteller bietet ein umfangreiches Stahltüren-Programm, aus dem sich für die unterschiedlichen Anforderungen maßgeschneiderte Lösungen wählen lassen – auch in Sonderformaten und mit der Anbindung an die Gebäudeleittechnik. Als Basismodell dient die „Teckentrup 62“ mit planem Türblatt. Türen und Zargen sind im selben Farbton gehalten: In den meisten Fällen ein mattes Schwarz, wenn die Innenarchitektur einen anderen Farbton vorsieht, auch in einem dunklen Rotbraun.



Die Ausführung als T30-Tür ist der Standard, für die Schächte wurden ebenfalls die passenden Feuerschutz-Klappen konfiguriert. Erfordern die Durchgänge Türen mit 90 Minuten Feuerwiderstand, bietet die Serie auch hierfür entsprechend geprüfte Lösungen – wiederum optional mit weiteren Funktionen.



Hotel-Türen-Spezialist

Im Hotelbau hat sich Teckentrup seit vielen Jahren etabliert – auch über die Grenzen Deutschlands hinaus. Beispielsweise ist sogar das „Radisson Red“ in Kapstadt (Südafrika) mit Bauelementen aus Verl ausgestattet. Hier spielte der Schallschutz eine wichtige Rolle. Die verbauten Türen erreichen Werte von 42 bis 44 Dezibel und sorgen so für einen ruhigen Aufenthalt in den Hotelzimmern. Je nach Anforderung sind sie auch in diesem Hotel als Feuerschutzabschluss ausgeführt.





Bautafel



Standort: Berg-am-Laim-Straße, München

Bauherr: Accumulata Group

Architekturbüro: HWKN Architecture





Die versetzt-verschobenen Etagen des Scandic Hotels – Teil des neuen Quartiers „Macherei“ in München – schaffen ungewöhnliche Sichtachsen. Zugleich entstehen Dachterrassen, die wie private Rückzugsorte wirken.





Ton in Ton: Tür und Zarge sind im Farbton der Wand gehalten und werden so zum Teil der Wandfläche.













Türen mit Multifunktion finden sich unter anderem in den Erschließungswegen: Brandschutz, Fluchtweg und Ästhetik in einem Element vereint.









Eleganz auf jeder Ebene: Die Türen zum Hotel (links zum Treppenhaus, rechts zur Rezeption) erfüllen nicht nur die Brandschutzanforderungen, sondern überzeugen auch gestalterisch im matten Schwarz für Türblatt und Zarge.



