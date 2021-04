Stellenangebot Position:

Leitung Vertrieb Fachhandel (m/w/d) Region:

Bundesweit Klassifizierung:

Vertrieb Anstellungsart: Vollzeit Stellenbeschreibung: Wir suchen eine Leitung (m/w/d) für unseren Vertrieb Fachhandel.

Sie übernehmen die Betreuung der Key Account Kunden und – nach Einarbeitung – die Leitung des gesamten Vertriebs



Ihr Profil: Sie sind ehrgeizig und motiviert und können mit Umsatzverantwortung umgehen

Sie fühlen sich im Außendienst wohl und können Mitarbeiter führen

Sie sind begeisterungsfähig für digitale Innovationen und unterstützen die Digitalisierung im Unternehmen

Wenn Sie sich in dieser verantwortungsvollen Position sehen, dann freuen wir uns auf Ihre Bewerbung.





Bewerbungen an Herrn Helmut Meeth bitte in digitaler Form: Unternehmensprofil: Kontaktadresse: Helmut Meeth GmbH & Co. KG Herr Helmut Meeth Werkstraße 3 c 54516 Wittlich Telefon: e-Mail: h.meeth@helmut-meeth.com Internet: www.helmut-meeth.com