VFF-Online-Basisseminar VOB und Recht am 29. April 2021 (03/16/2021 02:21:01 PM) Elementare Fragen des Baurechts



Erstmals veranstaltet der Verband Fenster und Fassade (VFF) am 29. April 2021 ein Basisseminar zu elementaren Fragen des Baurechts. Die Veranstaltung findet online statt. Folgende Themen stehen auf dem Programm: Vereinbarungen am Bau, Mehrvergütungsforderungen des Auftragnehmers, Baubedenken und -behinderungen, Abnahme und Abnahmewirkungen sowie der Umgang mit Mangelrügen. „Wir haben uns entschieden, neben unseren regelmäßigen Grundlagenseminaren noch eine Veranstaltung mit den essentiellen ´Basics` des Baurechts für Fenster- und Fassadenbauer anzubieten“, erklärt Markus Christoffel, VOB-Experte des VFF. „Mit dieser Veranstaltung im Online-Format erweitern wir auch in Zukunft unser Angebot im Bereich VOB und Recht.“



Das Basisseminar findet am 29. April 2021 von 10.00 - 13.00 Uhr online mittels des Veranstaltungssystem GotoWebinar statt. Referent ist der erfahrene Baurechtsexperte RA Jörg Teller von der Frankfurter Kanzlei SMNG Rechtsanwaltsgesellschaft mbH. Die Teilnahmegebühr beträgt für VFF-Mitglieder 145,- EUR, für alle anderen 245,- EUR, jeweils zzgl. MwSt. In der Gebühr enthalten sind die Kosten der digitalen Seminarunterlagen. „Die Zahl der Teilnehmer ist begrenzt“, so Christoffel. „Deshalb empfehlen wir Ihnen, sich zeitnah anzumelden. Die Anmeldungen werden entsprechend der Reihenfolge des Eingangs berücksichtigt.“





Hier die Linkadresse zur Online-Verlinkung: https://www.window.de/fileadmin/redaktion_window/vff/VOB_Seminare/210429_VFF_Online_Basisseminar_VOB_und_Recht_Programm_mit_Anmeldelink.pdf











Grafik „VOB-Basis“ (Grafik: VFF)





QR-Code „Anmeldung“: Hier kommen Sie direkt zu Programm und des Basisseminares „VOB und Recht“. (Grafik: VFF)