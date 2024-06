Roto startet Interessentenvermittlung 2.0 (06/17/2024 01:19:58 PM) Vereinfachter Zugang zu Endkundenanfragen für ProfiLiga Mitglieder



Die Interessentenvermittlung der Roto ProfiLiga, dem Partnerprogramm von Roto Frank Dachsystem-Technologie, hat ein Upgrade bekommen: Anfragen interessierter Endkunden werden Bronze-, Silber- und Goldmitgliedern jetzt auch direkt über das ProfiLiga Portal zur Verfügung gestellt. Das steigert die Übersichtlichkeit und macht die Arbeit für Profis noch einfacher.



Neue Kontakte

Die Roto Interessentenvermittlung verfolgt das Ziel, Mitgliedern der ProfiLiga die Kundengewinnung zu erleichtern und das gemeinsame Wachstum zu fördern. Dafür werden Endkundenanfragen, die bei Roto eingehen, bislang per E-Mail an die Profis weitergeleitet. Während Bronzemitglieder alle Anfragen aus der Handwerkersuche zur weiteren Bearbeitung erhalten, werden die Kontakte für Silber- und Goldmitglieder bereits vorqualifiziert.







Foto: Roto Frank Dachsystem-Technologie

Neue Übersichtlichkeit

Ab sofort sind diese Anfragen auch im ProfiLiga Portal zu finden. Das macht es Verarbeitern noch leichter, Aufträge über die gesamte Projektlaufzeit zu betreuen. Dazu melden sie sich einfach mit ihren bekannten Login-Daten am Portal an, navigieren zur Interessentenvermittlung 2.0 und finden dort übersichtlich und zentral alle Informationen zu aktuellen und künftigen Auftraggebern sowie geplanten Bauvorhaben. Ob sie – ebenfalls direkt im Portal – die Anfrage annehmen und ein Angebot abgeben möchten, entscheiden sie selbst.



Neue Funktionen

Innerhalb des aktualisierten Portals besteht außerdem die Möglichkeit, alle Details zu laufenden Projekten zu hinterlegen und Roto per Feedback-Formular über den jeweiligen Status zu informieren. Mit neuen Funktionen geht der Premiumhersteller zudem gezielt auf die Wünsche der Mitglieder ein. Profis legen zum Beispiel mit dem sogenannten „Kundenradius“ ganz bequem fest, wie groß die Entfernung zwischen ihrem Betrieb und potenziellen Neukunden maximal sein soll. Sie erhalten dann ausschließlich Kontakte aus dem von ihnen gewählten Radius.



Die Registrierung zur Mitgliedschaft in der Roto ProfiLiga ist kostenfrei unter www.roto-profiliga.de möglich.



Mitglieder der Roto ProfiLiga profitieren mit der Interessentenvermittlung 2.0 von größerer Übersicht und neuen Funktionen für mehr Wachstum.





Über Roto Frank Dachsystem-Technologie

Roto Frank Dachsystem-Technologie (DST) ist eine von drei eigenständigen Divisionen innerhalb der Roto Gruppe. Das Unternehmen mit Sitz in Bad Mergentheim beschäftigt insgesamt rund 1.300 Mitarbeiter und gehört zu den führenden europäischen Dachfenster-Herstellern. Das Produktportfolio umfasst außerdem Flachdachfenster, Ausstattung, Dachausstiege und Bodentreppen. Renommierte Auszeichnungen unterstreichen die hohe Fertigungs-, Prozess- und Sortimentsqualität. So wurden zum Beispiel die Kunststofffenster RotoQ sowie Roto Designo R8 als Sieger in Vergleichstests des TÜV Rheinland ermittelt. Zur Roto Gruppe: Sie geht zurück auf die Gründung durch Wilhelm Frank im Jahre 1935, befindet sich auch heute noch zu 100 Prozent in Familienbesitz, erzielt mit weltweit mehr als 5.000 Mitarbeitern jährlich einen Umsatz von 885 Mio. Euro und hat ihren zentralen Standort in Leinfelden-Echterdingen bei Stuttgart. Dort ist der Sitz der Roto Frank Holding AG sowie der beiden übrigen Divisionen Roto Frank Fenster- und Türtechnologie (FTT) und Roto Frank Professional Service (RPS).