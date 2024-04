ASSA ABLOY (04/18/2024 04:20:19 PM) Online-Fachseminar zu sicheren Zutrittslösungen im Kontext von NIS2 und Co.



"Systembeispiele für Sicherheitsanforderungen, multifunktionale Lösungen einfach erklärt", unter dieser Überschrift steht das kostenlose Online-Seminar für Architekten, Fachplaner und Gebäudebetreiber, das am 12. Juni gemeinsam von verschiedenen Unternehmen aus der Branche durchgeführt wird. Ingo Hohendorff wird in seinem Vortrag als Experte von ASSA ABLOY über sichere Zutrittslösungen im Spannungsfeld der neuen NIS2-Richtlinie und dem KRITIS-Dachgesetz referieren.



Gebäude zu sichern, ist eine hochkomplexe Aufgabe: Verschiedene Objekte haben unterschiedliche Risiken und Gefährdungen, Sonderbauten wie z. B. öffentliche Gebäude bergen ganz spezielle Herausforderungen. Hinzu kommen ständig neue Sicherheitsansprüche, verschärfende Gesetzesvorgaben und Vorschriften. Um diesbezüglich auf dem Laufenden zu bleiben, erhalten Architekten, Fachplaner und Gebäudebetreiber in dem Seminar "Systembeispiele für Sicherheitsanforderungen, multifunktionale Lösungen einfach erklärt", interessante Einblicke in verschiedene Themen rund um die Sicherheit von Gebäuden. Die kostenfreie Online-Veranstaltung findet am Mittwoch, 12. Juni 2024 von 10.00 bis 14.30 Uhr statt.







Um bei der hochanspruchsvollen Aufgabe Gebäude zeitgemäß und gesetzeskonform zur sichern auf dem Laufenden zu bleiben, bietet ASSA ABLOY in Kooperationen mit anderen Gebäudeexperten das Online-Seminar "Systembeispiele für Sicherheitsanforderungen, multifunktionale Lösungen einfach erklärt" über sichere Zutrittslösungen im Wandel an.



Foto: ASSA ABLOY Sicherheitstechnik GmbH

Themenvielfalt: Von der Eingangssicherung bis hin zur Videotechnik

Für das Online-Seminar wurde ein abwechslungsreiches Programm zusammengestellt, das in sieben unterschiedlichen Vorträgen präsentiert wird. Zwischen den einzelnen Sessions ist genug Zeit für den Austausch im Teilnehmerchat und zum Vertiefen der Themen.



Fabrice Sobolowski von der Firma Sälzer GmbH, spricht über den kombinierten Schutz gegen Einbruch, Durchschuss in Verbindung mit Feuer- und Rauchschutz bei Fenstern, Türen und Toren und stellt entsprechende Projektbeispiele und Lösungsvorschläge vor.



Die Fokusthemen im Vortrag von Ingo Hohendorff, Objektberater Gebiet West bei der ASSA ABLOY Sicherheitstechnik GmbH, beleuchten drahtlose Zutrittssysteme und digitale Schließanlagentechnologie im Zuge wachsender Bedrohungspotenziale und den steigenden gesetzlichen Anforderungen an die cyberphysische Resilienz von Unternehmen.



Der erste Teil der Veranstaltung endet mit einem Vortrag von Jochen Sauer von der Axis Communications GmbH zur Planung, Dokumentation und dem Betrieb von intelligenter und nachhaltiger Videosicherheitstechnik.



Der zweite Teil der Online-Veranstaltung startet mit einem Vortrag von Sina Süße und Thomas May zu den Anforderungen an die Nachhaltigkeit bei der Planung von Fenstern, Türen und Fassaden aus Stahl.



Weiter geht es mit dem Thema "Moderne Architektur trifft auf flexible Sicherheit; Anpassbare Glaslösungen für vielseitigen Schutz am und im Gebäude". Referent ist Thomas Meissner, Vertrieb Gebiet Süd-West bei Vetrotech Saint-Gobain Deutschland. Sein Vortrag wirft einen Blick auf integrative und multifunktionale Glaslösungen sowie die Kombinierbarkeit von Transparenz und Sicherheit mit Glas.



Schließlich beendet Ludger Thiele, Produktmanager bei der Westag AG, Produzent von Holzwerkstoff- und Kunststofferzeugnissen das spannende Vortragsprogramm mit einem Bericht über Funktionstüren aus Holzwerkstoffen. Dabei spricht er auch zu Normen und Richtlinien, Konstruktionen und Beschlägen sowie Türoberflächen.



Die Onlineveranstaltung ist bei der jeweils zuständigen Architektenkammer als Fortbildungsmaßnahme angemeldet. Teilnehmer erhalten nach Abschluss der Veranstaltung eine Bestätigung zur Vorlage bei ihrer zuständigen Architektenkammer. Da die Teilnehmerzahl begrenzt ist, wird empfohlen, sich zeitnah zu dem kostenfreien Seminar anzumelden.



Mehr Informationen, auch zur Anmeldung, gibt es hier:

https://www.assaabloy.com/fachseminar